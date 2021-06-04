Как понять, что вам не подходят противозачаточные

Противозачаточные таблетки облегчили жизнь миллионов женщин по всему миру. Но вместе с тем и усложнили, ведь порой подобрать подходящие контрацептивы с первого раза не выходит. А использование тех, что отвергает организм, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Подробнее об опасных симптомах, после обнаружения которых стоит обратиться к гинекологу и поменять таблетки – в материале "Рамблера".

Кровотечение

Если небольшие кровотечения появились в первые месяцы приема таблеток – это нормально и, как правило, вызвано перестройкой гормонального фона. Но если вы приобрели уже четвертую упаковку препарата, а симптом никуда не ушел, следует проконсультироваться со специалистом.

Тошнота

Мало того, что данный симптом неприятен сам по себе, вдобавок к этому он может снизить эффективность препарата. Тошнота часто встречается у девушек после начала приема противозачаточных таблеток, однако не исключено, что вам следует заменить препарат на тот, у которого более низкая дозировка гормонов.

Лишний вес