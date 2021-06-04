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Как понять, что вам не подходят противозачаточные: три опасных признака

Мира Маркина
2 часа назад
Противозачаточные таблетки облегчили жизнь миллионов женщин по всему миру. Но вместе с тем и усложнили, ведь порой подобрать подходящие контрацептивы с первого раза не выходит. А использование тех, что отвергает организм, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Как понять, что вам не подходят противозачаточные
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Подробнее об опасных симптомах, после обнаружения которых стоит обратиться к гинекологу и поменять таблетки – в материале "Рамблера".

Кровотечение

Если небольшие кровотечения появились в первые месяцы приема таблеток – это нормально и, как правило, вызвано перестройкой гормонального фона. Но если вы приобрели уже четвертую упаковку препарата, а симптом никуда не ушел, следует проконсультироваться со специалистом.

Тошнота

Мало того, что данный симптом неприятен сам по себе, вдобавок к этому он может снизить эффективность препарата. Тошнота часто встречается у девушек после начала приема противозачаточных таблеток, однако не исключено, что вам следует заменить препарат на тот, у которого более низкая дозировка гормонов.

Лишний вес

Современные оральные контрацептивы не провоцируют сильный набор веса – максимум, 2,5 килограмма. Если же число на весах стремительно и необъяснимо растет, самое время обратиться к врачу. Если же специалист ответит, что набор веса при приеме противозачаточных – это естественно, посетите другого медика. Данный миф давно устарел.
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