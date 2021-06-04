В ЮВАО выездные бригады вакцинации работают по трем адресам

В Юго-Восточном округе сделать прививку от COVID-19 можно не только в пунктах городских поликлиник и в павильонах «Здоровая Москва». Выездные бригады вакцинации работают в ТРЦ «Город» на ш. Энтузиастов, 12, корп. 2; в ТК «Л-153» на ул. Люблинской, 153; во флагманском центре госуслуг ЮВАО на Рязанском просп., 2, корп. 3. Эти три пункта работают ежедневно с 10.00 до 21.30. На прививку можно прийти без предварительной записи, взяв с собой паспорт и полис ОМС (при наличии). В местах работы выездных бригад соблюдают все санитарные нормы, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, перед прививкой пациенты проходят медосмотр; их самочувствие контролируют и после введения вакцины. Где еще можно вакцинироваться в ЮВАО? Также можно самостоятельно записаться на вакцинацию в поликлинику, позвонив по телефону: Городская поликлиника 109, филиал 2: тел. для записи 8 (499) 173-9251; Диагностический центр 3, филиал 1: тел. для записи 8 (977) 525-5931; Диагностический центр 3, филиал 3: тел. для записи 8 (977) 968-3010; Диагностический центр 3, филиал 4: тел. для записи 8 (977) 968-3092; Городская поликлиника 23: тел. для записи 8 (499) 796-6274; Городская поликлиника 23, филиал 3: тел. для записи 8 (495) 371-6906; Городская поликлиника 23, филиал 5: тел. для записи 8 (495) 609-5696; Городская поликлиника 9: тел. для записи 8 (499) 550-6613; Городская поликлиника 9, филиал 2: тел. для записи 8 (916) 362-9629; Городская поликлиника 36: тел. для записи 8 (903) 155-6320; Городская поликлиника 19, филиал 2: тел. для записи 8 (977)965-1784. Фото: Ольга Чумаченко, газета «Юго-Восточный курьер»