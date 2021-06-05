Что будет с телом, если есть яичную скорлупу

Кальций считается одним из самых важных минералов, необходимых человеку. Он укрепляет кости, суставы и способствует улучшению самочувствия. Большое количество кальция содержится в молочных продуктах, но их нужно употреблять ежедневно и в больших количествах. Некоторые люди прибегают к употреблению яичной скорлупы, чтобы восполнить недостаток кальция. "Рамблер" рассказывает, что будет с телом, если каждый день есть яичную скорлупу.

Противопоказания и сложности

Перед употреблением яичную скорлупу нужно измельчить. Делать это необходимо в ручную, а не в кофемолке, так как в ней скорлупа будет нагреваться и потеряет полезные свойства. Рекомендуется добавить в яичную скорлупу лимонный сок для лучшего усвоения кальция.

Существуют противопоказания к применению яичной скорлупы. Одним из них являются заболевания желудка (язва, гастрит), так как скорлупа может травмировать стенки желудка. Также не рекомендуется принимать скорлупу людям, у которых есть проблемы с зубами и деснами, так как разжевать ее безопасно практически невозможно.

Перед употреблением яичную скорлупу необходимо обеззаразить. Также не стоит увлекаться употреблением этого продукта, так как переизбыток кальция в организме опасен не менее, чем его недостаток.

Как яичная скорлупа влияет на организм

Кальций обходим не только для костей. Он улучшает состояние зубов и благоприятно влияет на функции опорно-двигательного аппарата. Некоторые нутрициологи говорят, что кальций помогает регулировать сердечный ритм и артериальное давление.