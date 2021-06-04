Гинеколог развеял мифы о кесаревом сечении

Вокруг такого вида родоразрешения, как кесарево сечение, постоянно ведется множество споров и возникают различные мифы. Люди разделились на два так называемых лагеря: с одной стороны, люди считают, что родить самостоятельно естественным путем это долг каждой девушки, а другие пытаются добиться кесарева без соответствующих показаний. Сама по себе эта сложная хирургическая операция заключается в рождении ребенка путем выполнения разреза в нижней части живота и матке матери.

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«Природой придумано, что ребенок рождается через естественные родовые пути. Кесарево сечение — это искусственно созданная операция по родоразрешению. Но естественные роды предпочтительнее, они наносят меньший вред организму матери, чем кесарево сечение», — рассказал в беседе с изданием Е1.RU Виталий Нестеров.

После данного хирургического вмешательства восстановление длится дольше (от недели) и существует ряд осложнений: послеродовое воспаление матки, кровотечение в послеродовом периоде, нагноение швов, формирование неполноценного рубца на матке, что может создать проблемы для вынашивания следующей беременности, которая по-хорошему должна наступить не раньше двух-трех лет после операции, так как именно за это время восстанавливается мышечная ткань в области рубца на матке. Кроме того, в первые месяцы после операции запрещены физические нагрузки.

По статистике, в России самостоятельно рожают только 10% пациенток с рубцом на матке. Роды естественным путем после первых посредством кесарева сечения невозможны для 40% девушек. Для повторного кесарева сечения существуют следующие показания: крупный размер и тазовое предлежание плода, сужение таза, отсутствие готовности родовых путей, аномальное расположение плаценты с признаками врастания плаценты в рубец, а также категорический отказ пациентки рожать через естественные родовые пути с рубцом на матке. В остальных случаях возможны естественные роды.

Что касается лактации, то все зависит от того, каким было кесарево: экстренным или плановым. В первом случае, если у женщины были схватки и потом экстренная операция, полностью ситуация с кормлением наладится через несколько дней, а в другом случае лактация налаживается медленнее или не налаживается совсем.