«Не было ни слабости, ни чувства голода»

Во все времена люди старались следовать эталонам красоты. Сегодня одним из трендов несомненно является стройное и подтянутое тело, которые достигается в результате долгой и комплексной работы над собой. Тем не менее большинство в погоне за идеалами выбирают путь наименьшего сопротивления - краткосрочные диеты со строгими ограничениями. Одним из таких примеров является диета по группе крови, которую испробовала на себе редактор «Рамблера».

«Сначала я отнеслась к этой истории скептически»

Я всегда старалась соответствовать так называемым канонам современной красоты. Прежде, чем прийти к осознанному питанию и размеренным физическим нагрузкам, я, конечно, как и многие, мечтала достичь быстрого эффекта и была жертвой новомодных диет. В моем арсенале множество неудачных историй, связанных с нехваткой витаминов, выпадением волос, проблемами с кожей из-за строгих ограничений в питании - мне просто-напросто не хватало необходимых для нормальной жизнедеятельности макро- и микроэлементов. Но если уж можно назвать какую-то из диет адекватной, то ею однозначно будет диета по группе крови.

Впервые рассказал мне о ней отчим, который на то время активно занимался в спортзале с тренером, чтобы избавиться от лишнего веса, и следил за питанием. Рацион ему составлял непосредственно его фитнес-инструктор. Сначала я отнеслась к этой истории скептически, но когда увидела, какого результата достиг родственник, поменяла мнение. Всего за полгода он избавился от 15 килограммов. Вы можете сказать, что это не слишком весомая потеря веса за столь долгий период, но на самом деле именно она наиболее оптимальна для организма. При здоровом похудении человек должен избавляться в неделю не больше, чем от 500 граммов - только в этом случае можно избежать появления неприятных последствий.

«Не сводит размер порций до "двух зерен" и не запрещает есть после шести вечера»

Принцип диеты заключается в том, чтобы питаться теми продуктами, которые способен переваривать ваш организм, исходя из влияния на него группы крови. Я не буду вдаваться в подробности относительно того, кому что можно есть и нельзя - эту таблицу легко можно найти в Интернете самостоятельно. Но уточню важные моменты - диета по группе крови не предусматривает жестких ограничений в питании, не сводит размер порций до "двух зерен" и не запрещает есть после шести вечера. Если обладать базовыми знаниями относительно того, как правильно комбинировать между собой продукты, и чему равна ваше среднесуточная норма КБЖУ, можно легко составить вполне себе сбалансированный рацион, что, собственно, я и сделала.

По сути, диета по группе крови - это, в первую очередь, правильное питание. Вы также снижаете потребление сладкого и мучного, отказываетесь от жаренной пищи и фастфуда, и вводите в рацион больше фруктов и овощей (но тех, которые можно есть именно при вашей группе крови).

Есть в ней еще одно преимущество. Вот я, например, обожаю помидоры, а при моей группе крови есть их не рекомендуется. Соответсвенно, на момент соблюдения диеты, я от них отказалась, и мой мозг просто сходил с ума. Он только и думал, что о маленьких красных черри, при этом позабыв о сладких булках. Проще говоря, зависимость от вредных продуктов неосознанно заменилась на зависимость от здоровых, но недоступных. Понятно, что сама по себе такая "ломка" ненормальна, но это неотъемлемая часть любой диеты, потому что они всегда подразумевают каки-либо ограничения. Но лучше уж сходить с ума без помидоров, в какой-то момент сорваться и съесть пару штук, чем в порыве объедаться мучным.

«Не было ни слабости, ни чувства голода»

Я продержалась на этой диете всего два месяца. Ела в среднем четыре-пять раз в день - три основных приема и один-два перекуса. При этом я соблюдала водный баланс. Я строго следовала таблице, лишь иногда срываясь на "запрещенные" (но по факту совершенно невредные) продукты. За все время я потеряла шесть килограммов.

Не могу сказать, что диета далась мне тяжело. Не было ни слабости, ни чувства голода, притом что я занималась трижды в неделю спортом. Также я не заметила у себя неприятных побочных эффектов, например, в виде повышенной ломкости ногтей.

Мне кажется, я испытывала какой-то азарт, воспринимала эту систему питания, скорее, как игру, нежели жесткую диету. Было забавно исхитряться и придумывать новые блюда, чтобы они состояли только из разрешенных продуктов. Думаю, именно это восприятие в итоге и сыграло злую шутку - в какой-то момент у меня просто пропал интерес, процесс стал очень обыденным и, наверно, скучным.