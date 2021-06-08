Врач перечислила запрещенные во время диеты напитки

Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова заявила, что даже низкокалорийное питье далеко не всегда полезно. В интервью радио Sputnik эксперт назвала единственный полезный во время диеты напиток.

По словам врача, количество и качество потребляемых напитков также важны, как и здоровая еда. Поэтому во время диеты, прежде всего, стоит отказаться от газировок - и сладких, и тех, в состав которых входят сахарозаменители.

"Конечно, пакетированные соки надо исключить. Если это даже свежевыжатые соки, то надо иметь в виду, что в стакан свежевыжатого сока входит два-три апельсина, а это просто жидкие калории. Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться",

– объяснила специалист.

Доктор также отметила, что жиросжигающее свойство кофе - просто миф. ускоряет метаболизм, но не очень сильно, не так, чтобы это было заметно. Это не какое-то волшебство: мол, выпили чашку кофе – и все, начали терять килограммы с безумной скоростью, такого нет", – отметила Нефедова.