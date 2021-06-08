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Продольный шпагат: 5 вариаций движения из выпада

Стелла Шмель
3 часа назад
При построении комплекса на продольный шпагат можно часто встретить различные варианты движений из выпада. Чередуя стороны, в этом упражнении можно отлично проработать как заднюю линию ног, так и переднюю поверхность бедер. Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов прекрасных упражнений эффективных упражнений на продольный шпагат для самого разного уровня подготовки. Попробуйте все и выберите для себя ту версию, которая подходит вам в данный момент лучше всего.
При выполнении упражнений вам могут понабиться йога-блоки. Они помогут сохранить баланс и облегчить движение.
Старайтесь задержаться в крайних положениях там, где это возможно. А также держать спину ровной. Если, выставляя вперед прямую ногу, вы чувствуете сильное натяжение по задней линии, подсогните ее.
Не торопитесь и помните, что в любом упражнении мы стараемся избегать боли и дискомфорта. Растяжка может и должна быть приятной!
Здоровье,Видео,
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