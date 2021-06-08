Продольный шпагат: 5 вариаций движения из выпада

При построении комплекса на продольный шпагат можно часто встретить различные варианты движений из выпада. Чередуя стороны, в этом упражнении можно отлично проработать как заднюю линию ног, так и переднюю поверхность бедер. Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов прекрасных упражнений эффективных упражнений на продольный шпагат для самого разного уровня подготовки. Попробуйте все и выберите для себя ту версию, которая подходит вам в данный момент лучше всего.