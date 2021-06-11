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Ученые: отсутствие секса ускоряет наступление менопаузы

Свободная пресса
3 часа назад
Менопауза может наступить раньше у тех женщин, которые редко занимаются сексом. Такой вывод на основе обследования трех тысяч женщин сделали британские исследователи.
Ученые: отсутствие секса ускоряет наступление менопаузы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как пишет Pravda.ru со ссылкой на данные Университетского колледжа Лондона, средний возраст обследуемых составлял 45 лет. Менопауза наступала раньше у тех женщин, которые занимались сексом реже одного раза в месяц.
Нормальным сексологи считают занятия любовью не реже раза в неделю. В состоянии менопаузы организм женщины теряет иммунитет.
Ранее «СП» писала о том, что врач и директор Йельского центра профилактических исследований Дэвид Кац сообщил о безопасных дозах еды быстрого приготовления.
Здоровье,Красивый секс,Дэвид Кац,
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