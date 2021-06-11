Ученые: отсутствие секса ускоряет наступление менопаузы

Менопауза может наступить раньше у тех женщин, которые редко занимаются сексом. Такой вывод на основе обследования трех тысяч женщин сделали британские исследователи.

Как пишет Pravda.ru со ссылкой на данные Университетского колледжа Лондона, средний возраст обследуемых составлял 45 лет. Менопауза наступала раньше у тех женщин, которые занимались сексом реже одного раза в месяц.

Нормальным сексологи считают занятия любовью не реже раза в неделю. В состоянии менопаузы организм женщины теряет иммунитет.