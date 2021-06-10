Четыре способа разнообразить привычную "планку"

"Планка" - прекрасное многофункциональное упражнение, которое считается одним из ключевых в прокачивании мышц кора, а также тренирует общую выносливость и концентрацию.

"Планку" легко встроить в любую тренировку, а также можно выполнять это упражнение отдельно от остальной физической активности. Более того, "планка" подходит как для начинающих, так и для уверенных продолжающих, ведь ее всегда можно упростить или усложнить.

Сегодня речь пойдет о вариациях данного упражнения. Рассмотрим лишь несколько из них.

Мы специально не указывали количество повторений, оставив выбор за вами. Подберите себе комфортное число повторений, но главное - делайте качественно.

"Планка" с возвышенности

Для выполнения этого упражнения в домашних условиях отлично подойдет стул или диван.

Заберитесь ногами на возвышенность, кисти рук ставим под плечами. Начинайте поочередно сгибать в колене то одну, то другую ногу, сохраняя при этом жесткий корпус. Избегайте прогибов в спине, подкрутите поясницу внутрь, пресс напряжен, все тело - как струна.

Боковая "планка"

В этом упражнении, как и в любой "планке", важно сохранять жесткость корпуса, при этом удерживая положение на каждом боку в течение сколько-нибудь возможного по длительности времени. Обычно на каждую сторону делают от 30 до 60 секунд, подберите подходящий отрезок времени исходя из вашей личной степени подготовки.

Обратная "планка"

Сядьте на ягодицы, вытяните вперед ноги и разведите их на ширину плеч. Руки поставьте так, чтобы при подъеме наверх от кистей до плечей визуально образовывалась ровная линия. Выталкивайте корпус наверх. В этом положении мы избегаем прогибов в пояснице, напротив, как бы подкручивая ее внутрь. При этом сохраняем напряженный пресс, сильные руки и натянутые ноги.

"Планка" с переходом на локти и обратно

Это классическая планка, усложненная переходом с кистей на локти. В момент переставления рук следите за тем, чтобы положение вашего тела оставалось таким же собранным и корпус не "разваливался". Помним о том, что каждую секунду времени, проведенную в упражнении, мы следим за спиной, не проваливая и, напротив, не выпячивая ее наверх, напрягаем пресс, руки и ноги.