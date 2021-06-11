Врач рассказала о проблемах со слухом у переболевших коронавирусом

По словам врача, заложенность ушей наблюдается у 18-23 процентов больных COVID-19. Она, в свою очередь, и приводит к снижению слуха. По словам Пшеничной, данная проблема является обратимой.

В то же время эксперт добавила, что иногда данный симптом сохраняется на протяжении нескольких недель после выздоровления. В исключительных случаях может наблюдаться острая нейросенсорная потеря слуха. Пшеничная отметила, что точная причина этого состояния неизвестна, однако считается, что ему может способствовать тяжелое течение заболевания и применение некоторых лекарств.