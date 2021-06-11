Врач рассказала, как масса тела влияет на зачатие

Директор Института репродуктивной медицины НМИЦ эндокринологии, доктор медицинских наук и профессор Елена Андреева рассказала, какой набор веса допускается во время беременности и как килограммы влияют на зачатие ребенка.

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По словам эксперта, угрозы начинаются в том случае, если индекс массы тела составляет выше 25. Снижение веса на 3–5 процентов до беременности в течение периода от 3 до 6 месяцев увеличивает шансы на зачатие ребенка.

Андреева уточнила, что сам ребенок добавляет женщине примерно пять килограммов к ее изначальному весу.

Все набранные свыше килограммы откладываются в боках. Предполагается, что в положении женщина может набрать от 11,5 до 16 килограммов.

Набрать 18 килограммов можно только той женщине, у которой изначально был зафиксирован дефицит массы тела.