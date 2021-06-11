Ученые назвали две специи от висцерального жира

Ученые из США и Канады нашли две специи, которые помогают избавиться от висцерального жира. Об этом сообщает Express.

Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и сосредотачивается вокруг внутренних органов ЖКТ. Эксперты посоветовали добавить в рацион имбирь и черный перец, чтобы избавиться от этого жира.

Употребление имбиря может помочь людям с избыточным весом сбросить лишние килограммы, скорректировать соотношение линии талии и бедер, а также влияет на термогенез.