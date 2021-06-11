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Ученые назвали две специи от висцерального жира

Елизавета Назарова
6 часов назад
Ученые из США и Канады нашли две специи, которые помогают избавиться от висцерального жира. Об этом сообщает Express.
Ученые назвали две специи от висцерального жира
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и сосредотачивается вокруг внутренних органов ЖКТ. Эксперты посоветовали добавить в рацион имбирь и черный перец, чтобы избавиться от этого жира.
Употребление имбиря может помочь людям с избыточным весом сбросить лишние килограммы, скорректировать соотношение линии талии и бедер, а также влияет на термогенез.
Также вещество капсаицин, содержащееся в чили, помогает бороться с чувством голода и сжигать жир. При употреблении острых приправ регулируется термогенез, который помогает сжигать жир и уменьшать объемы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, кому нельзя есть абрикосы.
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