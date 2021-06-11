Мурашко допустил корректировку лечения COVID-19 из-за индийского штамма

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
заявил, что схемы лечения индийского штамма коронавируса могут потребовать некоторых корректировок, в связи с высокой скоростью распространения. Об этом сообщает РИА "Новости". "Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса, универсальной, нет", - сказал он. Ранее число заболевших мукормикозом ("черной плесенью") в Индии выросло до 31 216, от грибкового заболевания скончались 2 109 человек. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова
в ходе брифинга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заявила, что в ведомстве не видят угроз распространения в России "черной плесени". 9 мая в Индии на фоне сложной ситуации с новой коронавирусной инфекцией зафиксировали вспышку мукормикоза, вызываемого плесневым грибком. По данным специалистов, грибковое заболевание чаще всего выявляют у тех пациентов с COVID-19 , которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание также фиксируют у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение долгого времени.