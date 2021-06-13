Почему отсутствие пота — это тревожный знак

Знаменитости якобы не потеют (причем, даже когда усердно занимаются спортзале), в рекламных роликах мокрые подмышки преподносятся как самое ужасное, что может случиться с женщиной, а современные дезодоранты обещают защищать от пота чуть ли не на несколько суток. Так все-таки потеть — это нормально, или в какой-то момент нужно бить тревогу и бежать к врачу? Об этом читайте в нашей статье.

Фото: letidor.ru letidor.ru

Екатерина Владимировна Иванникова, к.м.н., врач эндокринолог, диетолог, руководитель отделения эндокринологии и диетологии Клиники остеопатии и классической медицины Osteo Poly Clinic (@osteopolyclinic), объяснила читателям «Летидора», где грань между нормальным физиологическим процессом и патологией.Зачем нужны потовые железы

За процесс формирования пота отвечают так называемые потовые железы, которые находятся в толще кожи. Их в нашем организме ни много ни мало до 4 миллионов! Распределены они относительно равномерно, но больше всего их на лице, ладонях и подошвах стоп.

"Единственное, где нет потовых желез — это половые губы, ногтевое ложе и участок окантовки губ".

Работа потовых желез крайне важна. Они в ответе и за выведение избытка воды, продуктов обмена, солей (в том, числе солей тяжелых металлов и лекарственных средств, которые человек употребляет), и за формирование процесса терморегуляции. Кроме того, наш запах (как и всех млекопитающих) зависит, в том числе, от функции потовой железы.

"Потеть или не потеть — не зависит от желания человека".

Как устроен процесс потоотделения

Процесс потоотделения достаточно сложный, он регулируется подотделом симпатической нервной системы — так называемой вегетативной нервной системой. Ее работа в свою очередь зависит от уровня нейромедиаторов в нервных синапсах на потовых железах — это норадреналин и ацетилхолин.

Норадреналин — гормон, зависящий от функции надпочечников, которые определяют ту или иную реакцию человеческого организма на внешние или внутренние раздражители (стресс, любая физическая нагрузка, эмоциональная факторы). У вас бывают потные ладошки перед важным событием? Это на фоне стресса начинает активно выделяться ацетилхолин (он синтезируется под воздействием симпатической нервной системы на ладонях и подошвах).

Но на процесс формирования и выделения пота, прежде всего, влияют половые гормоны. Часто мы замечаем, что мужчины интенсивнее потеют.

"К тому же гормоны щитовидной железы определяют состояние потовых желез".

Именно поэтому люди с так называемым гипотиреозом (снижение функции щитовидной железы) отмечают у себя сухость кожи. А при гипертиреозе (активный синтез гормонов щитовидной железы) люди часто жалуются на интенсивную потливость.

Когда потеть — это нормально

Не должно вызывать тревоги, когда человек потеет во время интенсивной физической нагрузки, в помещениях с высокой температурой (в бане) или просто, когда летом на улице жарко. В этих случаях температура тела повышается, и это естественный процесс. Если все в порядке, то активное потоотделение закончится, когда на смену этим обстоятельствам придут более привычные для организма условия. Например, человек примет душ после тренировки и будет находиться дома, где температура не такая высокая как на улице).

Также абсолютно нормально, что потовые железы работают более активно в третьем триместре беременности и во время родов.Это напрямую связано с гормональным фоном женщины. В роды будущая мама входит на пике своего условного гормонального фона (происходит скачок адреналина и кортизола), ее артериальное давление повышается. За счет выведения жидкости организм пытается нормализовать свое состояние.

Более интенсивная потливость может наблюдаться у женщины в первые 1,5-2 месяца после родов. Чаще всего, это состояние связано с установлением лактации, синтезом пролактина, недосыпами, значительными переменами в жизни. На этом фоне уровень гормонов стресса довольно высок.

Считается, что избыточная потливость должна перестать беспокоить женщину спустя примерно 2 месяца после родов. Если этого не произошло, есть смысл обратиться к эндокринологу, чтобы исключить проблемы с функцией щитовидной железы.На какие проблемы указывает чрезмерная потливость (гипергидроз).

острые инфекционные заболевания (в этот период могут меняться функции надпочечников, регулирующих синтез гормонов);

ранняя менопауза или вступление в менопаузу;

гормонально активные опухоли (например, феохромоцитома);

сахарный диабет; нарушение функции щитовидной железы, в частности, тиреотоксикоз;

демпинг-синдром (это заболевание может возникать после операций на желудке). Чаще всего, гипергидроз — это косметическая проблема. После исключения патологии эндокринного характера ее устранением занимается дерматолог. Но бывает, что чрезмерная потливость связана с каким-либо нарушениями или особыми состояниями, среди них:

Почему пот может неприятно и резко пахнуть

Причин этому немало. Скорее всего, это связано с функцией потовых желез и их заселением бактериями. Но бывает, что пот приобретает неприятный запах при наличии какого-либо хронического заболевания. В любом случае, чтобы понять причину этого, надо проконсультироваться с дерматологом, эндокринологом, гастроэнтерологом, пройти обследования и параллельно проанализировать питание.

Употребление различных приправ, ярко пахнущих специй (чеснок, имбирь, острый перец, горчица), может усиливать теплоотдачу организма и придавать поту более резкий и неприятный запах.Считается, что употребление продуктов с кофеином (например, кофе, кока) также может давать неприятный запах поту. Алкоголь, никотин негативно влияют на состояние потовых желез и интенсивность их работы.

"Кроме того, важно пересмотреть гардероб на предмет качества тканей, из которых сделана одежда".

Например, полиэстер препятствует испарению влаги с поверхности тела, из-за чего потоотделение может более интенсивным, и может появиться неприятный запах.

Если говорить о подмышечной впадине, то наличие волос замедляет процесс испарения пота и может также способствовать формированию более неприятного запаха.

Нормально ли, если человек не потеет

Отсутствие потения может быть тревожным знаком. Скорее всего, речь идет о нарушении работы вегетативной нервной системы. Такие состояния называются гипогидроз (недостаточное потоотделение) или ангидроз (неспособность к естественному потоотделению).

Они могут быть связаны с наличием в анамнезе диабета, алкоголизма или различных нейродегенеративных расстройств. Кроме того, к снижению функции потовой железы могут приводить локальные повреждения кожных покровов, прием различных лекарственных средств (например, препараты, регулирующие функцию мочевого пузыря).