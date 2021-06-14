Роспотребнадзор назвал основных переносчиков новых штаммов коронавируса

Ранее Пшеничная рассказала об отличительных симптомах индийского штамма коронавируса. По ее словам, этот шта
мм, который также называют дельта-вариантом, считается более заразным по сравнению с другими штаммами SARS-CoV-2. При этом его симптомы неспецифические и исключают потерю обоняния, встречающуюся в 70-80 процентах случаев, ему более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, включая боли в животе, потерю аппетита, рвоту и тошноту. Также среди симптомов может присутствовать боль в суставах и потеря слуха. Лихорадка и кашель возникают гораздо реже, а потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.