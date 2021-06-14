Роспотребнадзор назвал основных переносчиков новых штаммов коронавируса

Она пояснила, что молодые люди легче переносят COVID-19, но активно распространяют вирус, «не осознавая последствий своего легкомысленного поведения». Эксперт отметила, что клинические проявления болезни несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ.