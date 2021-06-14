Заниматься укреплением спины на самом деле крайне важно. Сильная спина - это правильное распределение нагрузки на тело и здоровье организма на многие годы. Чтобы начать заниматься, нужно совсем чуть-чуть свободного времени и ваше желание.

Широкие отжимания с колен

Отжимания с колен - одно из самых оптимальных упражнений для новичков. Поставьте руки широко так, чтобы ваши ладони находились под линией плеч или чуть дальше, а ноги согните и скрестите в коленях. Плавно опускайте и поднимайте корпус, стараясь держать спину абсолютно ровной

Укрепление поясницы подъемом прямой ноги

Встаньте на четвереньки, затем упритесь на одну ногу, а вторую выпрямите, руки на ширине плеч упираются в пол. Поднимайте и опускайте ногу, плавно заводя ее в одну и в другую сторону.

Поднятие корпуса с руками за головой

Попросите напарника помочь вам с выполнением этого упражнения, либо используйте домашнее пространство. Например, можно завести ноги за выступ кресла, дивана или шкафа.

Заведите руки за голову и разведите локти, поднимайтесь на комфортную для вас высоту, постепенно увеличивая амплитуду.

"Планка"

Упритесь в пол локтями или стойте на прямых руках, корпус при этом должен быть абсолютно ровным. Старайтесь не проваливаться вниз или, напротив, не уводить таз слишком высоко.

Универсальное многофункциональное упражнение, без которого буквально никуда.

Разведение рук с гантелями в наклоне

Встаньте прямо и наклоните корпус вперед, подсогните колени. Начинайте разводить прямые руки в стороны.