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«Дряблость, пигментация, купероз»: почему загар надо запретить

Катерина Саломе
2 часа назад
Многие девушки готовы часами нежится на шезлонге, принимая солнечные ванны. Но так ли безопасен загар для кожи? На этот вопрос в беседе с «Рамблером» ответила челюстно-лицевой хирург, косметолог, геронтолог, член общества антивозрастной медицины, международный спикер Ангелина Лужецкая.
Почему загар надо запретить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, солнце далеко не всегда полезно для организма. Безусловно, оно способствует улучшению настроения, а также выработке витамина Д. Но вместе с тем, как утверждает косметолог, оно оказывает крайне негативное влияние на кожу, провоцируя ожоги, воспаления и рак. По данным Минздрава, именно онкологическое заболевание кожи самое распространенное из всех в России.
«Мы так редко бываем на солнце, что уж если доберемся, то сразу в омут с головой и до хрустящей корочки пытаемся себя поджарить»,
— отметила Ангелина.
Геронтолог также подчеркнула, что тренд на бронзовую кожу далеко не во всех странах. Например, жительницы азиатских стран стараются беречь свою кожу, опасаясь пигментации, рака и преждевременного старения. Лицкая даже поделилась японской поговоркой на эту тему: «Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже».

Ультрафиолетовое излучение

«Ультрафиолетовое излучение делится на спектры UVC, UVB и UVA. UVC задерживается слоем атмосферы и до Земли не доходит. UVB тоже частично задерживается атмосферой, а также облаками, одеждой, окнами. А вот UVA ничем не задерживается, поэтому именно они и вызывают фотостарение, то есть выраженные изменения кожи, такие как дряблость, пигментация, купероз»,
— объяснила доктор.
Специалист напомнила, что отдых на пляжах и горнолыжных курортах требует одинаково высокой защиты от солнечных лучей. По ее словам, и вода, и песок, и снег отражают УФ-лучи.
«Спокойная вода — менее 10 %, песок — около 15 %, волны — 25 %, снег — почти 50 %. По данным Американской академии дерматологии, продукт с SPF 30 блокирует 97 % солнечного излучения, то есть SPF 50 это и есть маркетинговые SPF 100»,
— подчеркнула челюстно-лицевой хирург.
Здоровье,
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