Почему загар надо запретить

По словам эксперта, солнце далеко не всегда полезно для организма. Безусловно, оно способствует улучшению настроения, а также выработке витамина Д. Но вместе с тем, как утверждает косметолог, оно оказывает крайне негативное влияние на кожу, провоцируя ожоги, воспаления и рак. По данным Минздрава, именно онкологическое заболевание кожи самое распространенное из всех в России.

«Мы так редко бываем на солнце, что уж если доберемся, то сразу в омут с головой и до хрустящей корочки пытаемся себя поджарить»,

— отметила Ангелина.

Геронтолог также подчеркнула, что тренд на бронзовую кожу далеко не во всех странах. Например, жительницы азиатских стран стараются беречь свою кожу, опасаясь пигментации, рака и преждевременного старения. Лицкая даже поделилась японской поговоркой на эту тему: «Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже».

Ультрафиолетовое излучение

«Ультрафиолетовое излучение делится на спектры UVC, UVB и UVA. UVC задерживается слоем атмосферы и до Земли не доходит. UVB тоже частично задерживается атмосферой, а также облаками, одеждой, окнами. А вот UVA ничем не задерживается, поэтому именно они и вызывают фотостарение, то есть выраженные изменения кожи, такие как дряблость, пигментация, купероз»,

— объяснила доктор.

Специалист напомнила, что отдых на пляжах и горнолыжных курортах требует одинаково высокой защиты от солнечных лучей. По ее словам, и вода, и песок, и снег отражают УФ-лучи.

«Спокойная вода — менее 10 %, песок — около 15 %, волны — 25 %, снег — почти 50 %. По данным Американской академии дерматологии, продукт с SPF 30 блокирует 97 % солнечного излучения, то есть SPF 50 это и есть маркетинговые SPF 100»,