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Что такое "правило экватора" и поможет ли оно похудеть

Мира Маркина
7 часов назад
В попытках сбросить лишний вес, женщины обращаются к ряду совершенно разных методик. Одна из них – "правило экватора" в питании. Подробнее об этом способе похудеть и его эффективности – в материале "Рамблера".
Что такое "правило экватора" и поможет ли оно похудеть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В географической терминологии экватор – это условная линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли. В диетологии "правило экватора" подразумевает разделение дня человека с точки зрения биоритмов пополам. Основная временная рамка, выделенная учеными и диетологами, – 15 часов дня. Считается, что после этого времени замедляется обмен веществ. В частности, организму тяжелее перерабатывать углеводы, и поэтому чаще всего они откладываются в виде избыточного жира.
Иными словами, согласно "правилу экватора", диетологи советуют не употреблять вредные продукты после 15 часов. В частности, гарниры из каш, выпечку, крахмалистые овощи (например, картофель). Кроме того, следует отказаться от мяса, молока, йогуртов и сладостей.
Тем, кто придерживается данной методики похудения, диетологи рекомендуют употреблять на ужин рыбу, морепродукты, курицу, растительные масла, семена с орехами и овощи. Кроме того, эксперты советуют отказаться от перекусов и ограничиться вечером только ужином и полдником.
При этом важно понимать, что даже такой рацион может быть противопоказан для людей с различными заболеваниями. Поэтому прежде, чем корректировать систему питания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Здоровье,
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