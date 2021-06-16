Те, кто вынужден проводить за рабочим столом множество часов, не понаслышке знают, что такое, когда затекают ноги, тяжело сидеть ровно и постоянно болит спина. Этот небольшой разминочный комплекс подарит телу энергию и позволит немного размяться, не отходя от рабочего места.

Круговые движения руками

Поднимите прямые руки вверх, а плечи опустите вниз, шея длинная, спина прямая. Движение задают плечи.

Раскрытие спины

Отрегулируйте ваше кресло так, чтобы таз и колени находились приблизительно на одной высоте.

Подайтесь вперед и поставьте кисть руки рядом со стопой, локоть при этом прилегает к колену. При необходимости под кисть можно подложить возвышение, для этого прекрасно подойдет йога-блок или книга. Вторую руку поднимите вверх, все больше разворачивая корпус.

Прочувствуйте приятное растяжение.

"Голубь"

Это прекрасное упражнение можно отлично адаптировать под выполнение прямо в рабочем кресле. Одну ногу поставьте перед собой, вторую обоприте сверху.

Степень сгибания верхней ноги зависит от вашего комфорта, попробуйте согнуть ее под разным углом и найдите то положение, которое будет оптимальным лично для вас.

Выполните аккуратные наклоны корпуса с прямой спиной. Прочувствуйте натяжение в ягодице согнутой ноги.

Растяжка ног

Выпрямите ноги и уприте их пятками в пол. Наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой. При необходимости ноги можно подсогнуть в коленях.