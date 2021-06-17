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Косметолог рассказала о способах борьбы с утренней отечностью

Lenta.ruиещё 4
10 часов назад
Утренняя отечность связана с особенностями строения жировой клетчатки кожи накапливать жидкость. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, косметолог Алиса Шарова.
Косметолог объяснила, как бороться с утренней отечностью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
По ее словам, отеки зачастую проявляются в области век и глаз. Чтобы избежать этого, необходимо придерживаться здорового образа жизни и не нарушать режим. Врач отметила, что употребление соленой, острой пищи и алкоголя на ужин будут способствовать усилению отечности. Улучшить внешний вид поможет умывание охлажденными патчами или смоченными в холодной воде тампонами. Помимо этого можно использовать специальные косметические средства, хранить которые нужно в холодильнике. Еще одним способом борьбы с припухлостью является ручной массаж лица, который ускорит выведение лишней жидкости. Курс аппаратных процедур также поспособствует улучшению состояния, отметила косметолог.
Шарова подчеркнула, что в некоторых случаях отеки могут говорить о серьезном заболевании. Если утренняя отечность раньше не проявляла себя, то это повод проверить почки. Как объяснила эксперт, ночью человек ходит в туалет не так часто, как днем, из-за чего жидкость накапливается. В меньшей степени утренние отеки сигнализируют о проблемах с сердечно-сосудистой системой, поскольку сердцу тяжелее работать днем. По словам косметолога, отеки могут появляться из-за жары, когда человек начинает пить больше жидкости, а высокая температура способствует удержанию воды в организме.
Ранее врач развеяла миф о пользе трех литров воды для здоровья в день. По мнению гастроэнтеролога Анны Денисовой, такой объем жидкости может быть опасен для организма и противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах.
Здоровье,ИА Sputnik,
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