Косметолог объяснила, как бороться с утренней отечностью

По ее словам, отеки зачастую проявляются в области век и глаз. Чтобы избежать этого, необходимо придерживаться здорового образа жизни и не нарушать режим. Врач отметила, что употребление соленой, острой пищи и алкоголя на ужин будут способствовать усилению отечности. Улучшить внешний вид поможет умывание охлажденными патчами или смоченными в холодной воде тампонами. Помимо этого можно использовать специальные косметические средства, хранить которые нужно в холодильнике. Еще одним способом борьбы с припухлостью является ручной массаж лица, который ускорит выведение лишней жидкости. Курс аппаратных процедур также поспособствует улучшению состояния, отметила косметолог.

Шарова подчеркнула, что в некоторых случаях отеки могут говорить о серьезном заболевании. Если утренняя отечность раньше не проявляла себя, то это повод проверить почки. Как объяснила эксперт, ночью человек ходит в туалет не так часто, как днем, из-за чего жидкость накапливается. В меньшей степени утренние отеки сигнализируют о проблемах с сердечно-сосудистой системой, поскольку сердцу тяжелее работать днем. По словам косметолога, отеки могут появляться из-за жары, когда человек начинает пить больше жидкости, а высокая температура способствует удержанию воды в организме.