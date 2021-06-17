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9 причин высокого давления

WMJ.ru
6 часов назад
Статистика Всемирной организации здравоохранения говорит, что около 40% жителей Земли сталкивались с повышенным артериальным давлением.
Девять причин высокого давления
Фото: PexelsPexels
Для измерения уровня давления крови в крупных сосудах применяют тонометр. Нормальным считается верхнее давление в пределах от 110 до 130, нижнее— 80-90 мм (по традиции давление считают в миллиметрах — первые тонометры были ртутными, как градусники.
Если давление регулярно повышается до 140/90 и выше — это гипетония, подсказывает MedAboutMe. Точная причина возникновения гипертонии неизвестны, но есть как минимум девять опосредованных причин.
Нарушение работы почек. Болезни почек часто вызывают повышение давления.
Патологии сердечной мышцы.
Эндокринные нарушения.
Неправильное питание. Так, на гипертонию влияет избыток в рационе поваренной соли, которая задерживает воду в организме и затрудняет работу почек. Для оптимального давления важны легкий ужин и минимум воды в последний за день прием пищи.
Ожирение. Около 70% больных, страдающих гипертонией, имеют лишний вес. Снижение веса хотя бы на 5 кг понижает давление на 3-10 единиц.
Гиподинамия. Нехватка движения нарушает кровообращения и ухудшает работу внутренних органов. Для профилактики стоит включить в режим дня хотя бы получасовую прогулку.
Недосыпы и ночной образ жизни. Сон должен длиться 8-9 часов, а работать по возможности лучше днем.
Постоянные стрессы. При борьбе со стрессом без консультации с врачом можно использовать настойку боярышника, пустырника, валерианы в умеренных количествах.
Злоупотребление курением, алкоголем и кофе.
Отсутствие позитивных социальных контактов.
При развивающейся гипертонии обязательно нужно проконсультироваться с врачом. А вот идеальные продукты для тех, кто страдает от повышенного давления.
Здоровье,ВОЗ,
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