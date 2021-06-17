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В ВОЗ предложили запретить алкоголь всем женщинам детородного возраста

Стелла Шмель
4 часа назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала документ, в котором описан план действий по борьбе с алкоголем в период с 2022 по 2030 годы. Ученые считают, что женщинам детородного возраста необходимо запретить пить алкоголь.
Женщинам хотят запретить алкоголь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В документе написано, что особое внимание необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.
Согласно исследованиям, опубликованным ВОЗ, распитие спиртного до и во время беременности провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением, а также негативно отражается на физическом и психическом здоровье будущей матери.
Как считает ВОЗ, полный отказ от алкоголя рекомендован всем женщинам детородного возраста.
Узаконить такое предложение уже назвали проявлением сексизма и патернализма, сообщает Daily Mail.
Ранее "Рамблер" писал, с чем опасно сочетать алкоголь.
Здоровье,ВОЗ,
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