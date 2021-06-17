Женщинам хотят запретить алкоголь

Согласно исследованиям, опубликованным ВОЗ, распитие спиртного до и во время беременности провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением, а также негативно отражается на физическом и психическом здоровье будущей матери.