Женщинам хотят запретить алкоголь

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) опубликовала документ, в котором описан план действий по борьбе с алкоголем в период с 2022 по 2030 годы. Ученые считают, что женщинам детородного возраста необходимо запретить пить алкоголь.
В документе написано, что особое внимание необходимо уделять детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.
Согласно исследованиям, опубликованным ВОЗ, распитие спиртного до и во время беременности провоцирует развитие внутриутробных заболеваний и нарушений и может привести к проблемам с поведением и обучением, а также негативно отражается на физическом и психическом здоровье будущей матери.
Как считает ВОЗ, полный отказ от алкоголя рекомендован всем женщинам детородного возраста.
Узаконить такое предложение уже назвали проявлением сексизма и патернализма, сообщает Daily Mail.