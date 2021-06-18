Маммолог назвала причины боли в груди у женщин

Онколог-маммолог Наталья Яковлева рассказала «Москве 24» о причинах боли в груди у женщин.

По словам врача, причинами боли в молочных железах могут быть как заболевания, так и неправильно подобранное нижнее бельё. Так, например, плохой бюстгальтер вызывает нарушение крово- и лимфообращения в молочной железе, из-за чего может появиться отёк.

Также боль может возникнуть из-за неправильной физической нагрузки, когда во время тренировок женщина перегружает одну сторону тела. Это в результате приводит к растяжению в мышцах плечевого пояса и грудной стенки.

Ещё одной причиной боли маммолог назвала предменструальный синдром или овуляцию.

В этот период циклически бывают боли в молочных железах. Повторяются они из месяца в месяц. Называется это масталгия, то есть боль в молочных железах, — пояснила Яковлева.

Болезненный сидром может спровоцировать также приём некоторых препаратов, таких как оральные контрацептивы или антидепрессанты.

Как отметила специалист, в случае если женщина почувствовала уплотнения и нагрубание в груди или на белье появились выделения тёмного или красного цвета, то нужно срочно обращаться за помощью к специалисту.

Если болит одна молочная железа и в ней уплотнение, это тоже повод немедленно обратиться к врачу-маммологу или онкологу для проведения обследования, чтобы исключить рак молочной железы, — посоветовала врач.