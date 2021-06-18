Маммолог назвала причины боли в груди у женщин

Онколог-маммолог Наталья Яковлева рассказала о причинах боли в груди у женщин. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам врача, причинами боли в молочных железах могут быть как заболевания, так и неправильно подобранное нижнее бельё. Плохой бюстгальтер вызывает нарушение крово- и лимфообращения в молочной железе, это может стать причиной отека.

Боль может возникнуть из-за неправильной физической нагрузки, когда во время тренировок женщина перегружает одну сторону тела. Это в результате приводит к растяжению в мышцах плечевого пояса и грудной стенки.

Ещё одной причиной боли маммолог назвала предменструальный синдром или овуляцию.

"В этот период циклически бывают боли в молочных железах. Повторяются они из месяца в месяц. Называется это масталгия, то есть боль в молочных железах", — пояснила Яковлева.

Болезненный сидром может спровоцировать также приём некоторых препаратов, например, оральные контрацептивы или антидепрессанты.

Если вы почувствовали уплотнение и нагрубание в груди или на белье появились выделения тёмного или красного цвета, то нужно срочно обратиться к специалисту.