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Представители МакSим рассказали о лечении введенной в кому певицы

WomanHit.ruиещё 18
9 часов назад
Певицу МакSим ввели в состояние искусственной комы
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru
Звезда будет подключена к ИВЛ еще 3—4 дня
Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова, находится в искусственной коме уже несколько дней. Подробности о состоянии артистки рассказали ее представители Telegram-каналу Super. По словам менеджеров, МакSим пробудет в коме еще около 3—4 дней. Врачи приняли решение подключить звезду к ИВЛ, чтобы ее организм более эффективно справлялся с недугом. «ИВЛ — это не приговор. Когда увеличилось заражение и организм плохо реагировал на терапию, соответственно, врачом было принято решение ввести ее в медикаментозный сон для более эффективного прочищения легких. Она молодая, крепкая — прогнозы положительные», — заявили представители. Напомним, МакSим была госпитализирована в больницу несколько дней назад с 40-процентным поражением легких. Знаменитость стала чувствовать себя плохо во время концерта. До этого Марина несколько раз делала тесты на коронавирус, но результаты были отрицательными.
Здоровье,Марина Максимова,
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