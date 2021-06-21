Певицу МакSим ввели в состояние искусственной комы

Певица МакSим, настоящее имя которой Марина
Максимова, находится в искусственной коме уже несколько дней. Подробности о состоянии артистки рассказали ее представители Telegram-каналу Super. По словам менеджеров, МакSим пробудет в коме еще около 3—4 дней. Врачи приняли решение подключить звезду к ИВЛ, чтобы ее организм более
эффективно справлялся с недугом. «ИВЛ — это не приговор. Когда увеличилось заражение и организм плохо реагировал на терапию, соответственно, врачом было принято решение ввести ее в медикаментозный сон для более эффективного прочищения легких. Она молодая, крепкая — прогнозы положительные», — заявили представители. Напомним, МакSим была госпитализирована в больницу несколько дней назад с 40-процентным поражением легких. Знаменитость стала чувствовать себя плохо во время концерта. До этого Марина несколько раз делала тесты на коронавирус, но результаты были отрицательными.