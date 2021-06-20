Врач рассказал, как похудеть с помощью горячих ванн

Врач-диетолог Майкл Мосли (Michael Mosley) рассказал о похудении с помощью горячих ванн. Он провел в Университете Лафборо исследование по измерению количества калорий, которое сжигается во время приема часовой горячей ванны, и рассказал, как это делать для похудения правильно, пишет Daily Express.

Горячие ванны могут сжечь до 240 калорий, что эквивалентно быстрой 30-минутной прогулке. Ссылаясь на исследование, в котором он принимал участие, доктор Мосли рассказал, что добровольцы час лежали в горячей ванне, оснащенной оборудованием для измерения количества сожженных калорий. «Прежде всего мы замеряли расход энергии во время процедуры. И то, что мы обнаружили, было 80-процентным увеличением затрат энергии только в течение часового приема ванны», — рассказал физиолог по физкультуре Стив Фолкнер (Steve Faulkner) из Университета Лафборо.

Фолкнер объяснил этот эффект белками теплового шока — специфическими белками, которые образуются, когда клетки ненадолго подвергаются воздействию температур, превышающих их норму. Они вырабатываются всеми клетками человеческого организма в ответ на стрессы. Во время купания доктор Мосли сжег 240 калорий. Ученые полагают, что в долгосрочной перспективе повышенный уровень таких белков может улучшить контроль уровня сахара в крови и выработку инсулина, без которого клетки тела не могут использовать сахар для получения энергии.

«Что было особенно удивительно, горячая ванна снизила реакцию сахара в крови на более поздний прием пищи», — рассказал Мосли, добавив, как в 2016 году исследователи из Университета Орегона доказали, что сидение в горячей ванне четыре-пять раз в неделю приводит к снижению кровяного давления и повышает эластичность артерий.