«Он злее»: чем опасен «индийский» штамм

Распространение коронавируса нового типа будет ускоряться, препятствовать новым формам COVID-19 можно только вакцинацией большей доли населения, рассказала руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Анна Сперанская. По ее словам, в России необходимо сформировать коллективный иммунитет у населения, "чтобы новые формы вируса не получали возможности быстро распространяться". "Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее, проще", - пояснила специалист в эфире телеканала "Россия 1". Самой опасной мутацией SARS-CoV2 является B.1.617 – так называемый "индийский штамм", или, как его еще называют, Delta-вариант. Болезнь при заражении протекает молниеносно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
. "Он [индийский штамм] злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания. Тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", - пояснил Гинцбург. При этом он согласился со Сперанской, что единственным способом борьбы против любых мутаций COVID-19, в том числе – и самых опасных, является вакцинация. Гинцбург также заявил, что созданный его учреждением препарат "Спутник V" защищает от всех известных на сегодняшний день разновидностей коронавируса, передает РИА "Новости". "Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от "британского", и кончая, соответственно, штаммом Delta, "индийским штаммом", - подчеркнул академик. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ) Кирилл Дмитриев
также заверил, что активная вакцинация позволит предотвратить распространение "индийского штамма", пишет ТАСС. "Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии", - заявил Дмитриев Накануне в Москве было зарегистрировано максимальное суточное число новых случаев COVID-19 - 9120. При этом, почти у 90% госпитализированных пациентов был определен именно Delta-вариант. "Индийский штамм" с момента обнаружения в октябре прошлого года в городе Нагпур успел распространиться в десятках стран, спровоцировав новую волну инфицирования. Это создало дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и привело к отмене в целом ряде стран планов по открытию границ. "Вариант Delta уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности", - сказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Сумия Сваминатан. Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, на Delta сейчас приходится более 6% секвенированных образцов вирусов в США – стране, являющейся лидером по количеству заболевших (34,3 млн) и умерших (617 тыс.) от COVID-19. Хотя это может показаться относительно небольшой долей, скорость распространения этого варианта вызывает беспокойство. Месяц назад Delta-вариант составлял чуть более 1% секвенированных образцов вируса, согласно данным CDC. Эксперты считают, что именно Delta ответственен за новую волну инфицирования, наблюдаемую в самой Индии в последние два месяца. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, у британских властей этот штамм также вызывает беспокойство: на этот вариант приходится 91% новых случаев COVID-19. В целом этот вариант был выявлен в 74 странах на всех континентах, кроме Антарктиды, сообщила ВОЗ в своем последнем еженедельном эпидемиологическом отчете, опубликованном на прошлой неделе. При этом, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко
, пока нельзя сказать, что "индийский штамм" коронавируса более летален, чем другие мутации. "Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный. Он более заразный, поэтому вакцинация необходима", - указал глава ведомства. При заражении "индийским" вариантом коронавируса наблюдается изменение основных симптомов COVID-19, отмечала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, для "индийского штамма" наиболее характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также боль в суставах и потеря слуха. При этом лихорадка и кашель при заражении индийским вариантом патогена встречаются реже, а потеря обоняния не входит в топ-10 распространенных симптомов. Кроме того, индийские врачи сообщают, что у пациентов с COVID-19 в последнее время начали чаще фиксировать диарею и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к гангрене и ампутации пальцев.