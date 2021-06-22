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"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода

Lenta.ruиещё 11
17 часов назад
Представитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвал минимальный срок сохранения иммунитета после прививки отечественной вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
"Спутник V" защищает от COVID-19 минимум полгода
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
По его словам, «Спутник V» точно дает защиту от коронавируса на шесть месяцев.
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