«Здоровые» привычки, от которых лучше отказаться

Все мы любим заботиться друг о друге. И все постоянно слышим о том, что делать для здоровья нужно, а чего — нельзя. К сожалению, массовая культура внедрила в сознание миллионов людей совершенно безумные стереотипы.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Вот дюжина привычек, которые мы совершенно безосновательно считаем здоровыми.

Видео дня

1. Вы используете стол, за которым надо стоять.

Это главный «здоровый» тренд последней пары лет. Считается, что сидеть вредно, а стоять — полезно. Но так ли это?

BigPicture.ru

Недавнее долгосрочное исследование, охватившее 4000 взрослых американцев, показало, что «стоячий» стол никак не снижает ваши шансы приобрести хронические заболевания, связанные с сидячим образом жизни.

С другой стороны, так действительно быстрее сжигаются калории. Так что если вы хотите немного похудеть, этот эксперимент может быть для вас удачным.

2. Вы боитесь садиться на унитаз в общественных местах.

На самом деле «половые» вирусы вообще и ВИЧ и герпес в частности не так живучи, как вам кажется. Покинув приятное и теплое человеческое тело, они погибают почти сразу. Еще до того, как их «хозяин» покинет кабинку и выйдет за дверь.

На эту тему проводились исследования, и все они указывают на то, что самые опасные патогены таким образом не передаются.

Кроме того, ваша кожа — эффективный защитник и убийца всех микробов.

Единственное исключение: случаи, когда вы поранились. Если на ваших ногах или попе есть порезы, раны или глубокие царапины, то в общественном туалете действительно лучше проявлять осторожность!

3. Вы не едите хлеб.

Это вообще модно в последнее время. От хлеба толстеют — это раз. А еще некоторые люди страдают от «непереносимости клейковины», уверяют нас американские СМИ.

Вот только если копнуть глубже, выявляется, что этой странной аллергией страдает не более 1% населения. Все остальные мучаются от вздутия живота, метеоризма и других проблем, связанных с кишечником, вовсе не из-за хлеба!

4. Вы пьете свежевыжатый сок.

Сок из свежих фруктов и овощей — что может быть здоровее?

Но вообще-то его целебная сила сильно переоценена. Когда вы выдавливаете сок, то лишаете фрукты всех волокон — а это ключевой ингредиент, который дает здоровье, хорошее настроение и ощущение сытости.

Если вы покупаете сок в пакетах, то все еще хуже: вы заряжаетесь не витаминами, а сахаром. Результат: резкое ощущение голода, частые перепады настроения, хроническая усталость и потеря мышечной массы.

Запомните: фрукты приносят пользу, только если их есть, а не пить!

5. Вы принимаете тонны витамина С, «чтобы не заболеть».

Да-да, витамин С действительно может повысить эффективность вашей иммунной системы. Но правда в том, что его избыток едва ли не страшнее дефицита. И это действительно может сделать вас больным человеком!

BigPicture.ru

Верхний допустимый предел потребления этого витамина — 2000 мг в день. Любое превышение этой нормы вызывает диарею, тошноту, рвоту, изжогу, головную боль и массу других побочных эффектов.

Почки непрерывно фильтруют нашу кровь, удаляя из нее любые отходы нашего рациона. А печень перерабатывает все химикаты, которые мы глотаем. Их обоих хватает, чтобы ваш организм эффективно выводил токсины.

6. Вместо целых яиц вы едите только белки.

«Эксперты» по питанию вселили в миллионы людей уверенность в том, будто яичные желтки — это источник одного лишь холестерина. Но все большее и большее число исследований показывает, что яйца, сколько бы вы их ни съели, очень слабо влияют на его концентрацию в крови.

Так что если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний, можете на эту тему вообще не париться.

Доброе утро, яйца Бенедикт!

7. Вы покупаете антибактериальное мыло для рук.

Постоянно мыть руки дезинфицирующими средствами не только бесполезно, но и опасно. Ведь на вашем теле полезных бактерий ничуть не меньше, чем вредных.

Не слушайте рекламщиков. Покупайте самое обычное мыло и мойте руки только им.

8. Вы принимаете поливитамины.

Почти половина взрослых американцев принимает мультивитамины каждый день! Вот она, невероятная сила рекламы и коммерческой пропаганды!

Тем не менее десятилетия исследований на эту тему показывают, что от витаминов в таблетках нет никакого толку!

Это не значит, что вам не нужны витамины. Но, во-первых, потреблять их стоит только из овощей и фруктов: то, что содержится в таблетках, практически не усваивается. А во-вторых, абсолютное большинство из нас не испытывает никакого дефицита в витаминах: мы получаем их в достаточном количестве из еды.

Зачем вам таблетки, если вы здоровый человек?

9. Вы задерживаете дыхание, если кто-то чихает или кашляет.

Когда человек чихает или кашляет, не прикрывая при этом рот, бактерии из его рта и носа выстреливают в воздух со скоростью от 80 до 350 км/ч. Так что эти ваши попытки уберечь себя просто смешны!

Просто попросите человека прикрывать рот. Или чихать в другую сторону!

10. Вы боитесь «хрустеть» костяшками пальцев.

До недавнего времени никто не понимал природу этого процесса. Какого черта суставы некоторых людей так раздражающе трещат? И почему они хрустят у вас?

Но вообще-то это не хруст. Это звук сжимающихся газов, которые придают эластичность нашим суставам.

И последние исследования показывают, что если ваши пальцы «потрескивают» сильнее обычного, то это вообще-то хорошо. Грех Кучук, ведущий исследователь и профессор из Университета Альберты объясняет:

«Нам кажется, что это признак нездоровья. Но в действительности все скорее наоборот: чем громче трещат при сжатии ваши пальцы, тем больше в них «смазывающих газов». А значит, тем меньше у вас шансов узнать, что такое артрит».

11. Вы периодически пробуете разные «детокс»-диеты.

Никто не должен проходить процедуру детоксикации организма. Это еще одна чушь, придуманная маркетологами и шарлатанами!

Если вы не были отравлены, значит у вас уже есть суперэффективная система фильтрации наиболее вредных веществ, которые вы поглощаете с пищей. Она состоит из двух элементов: печени и почек.

Почки непрерывно фильтруют нашу кровь, удаляя из нее любые отходы нашего рациона. А печень перерабатывает все химикаты, которые мы глотаем. Их обоих хватает, чтобы ваш организм эффективно выводил токсины.

12. Вы налегаете на обезжиренные продукты.

Еще в 90 х годах Министерство сельского хозяйства США убедило миллионы людей по всему миру, будто продукты с низким содержанием жира полезны. Так на рынке появился маргарин вместо масла и обезжиренные йогурты.

BigPicture.ru

Но с тех пор прошла куча времени, и все ученые уже знают, что это не работает.

Одно восьмилетнее гарвардское исследование, охватившее около 50 000 женщин, показало, что люди, предпочитающие продукты с низким содержанием жиров, ничуть не реже страдают от рака и болезней сердца. Обезжиренные продукты не помогают им похудеть. А отсутствие в рационе здоровых жиров лишь делает вас вялым, сонливым и раздражительным.

13. Вы избегаете продуктов из микроволновой печи.

Мы все слышали, что микроволновка уничтожает питательные вещества. К счастью, это полнейшая чушь! И это говорим не мы, а парни из Гарварда

Что делает микроволновка? Она использует энергию волн, чтобы заставить молекулы пищи колебаться быстрее и таким образом наращивать свою энергию в виде тепла.

Конечно, при таком подходе часть питательных веществ распадается. Но это связано с самим процессом нагревания, а не с методом, который для этого выбран. Микроволновкой вы подогреваете еду или газовой плитой — совершенно неважно.