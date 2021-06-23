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Эксперты раскрыли главную ошибку во время утреннего душа

Lenta.ru
10 часов назад
Эксперты раскрыли главную ошибку, которую допускают люди, принимая душ в утреннее время. Информация появилась на портале The Sun.
Раскрыта главная ошибка во время утреннего душа
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно материалу, чаще всего люди ходят в душ по утрам, чтобы взбодриться, однако горячая вода, напротив, расслабляет мышцы, что приводит к сонливости. Отмечается, что воздух в ванной комнате нагревается при купании, и переход человека из душа в другое, более прохладное помещение вызывает резкое падение температуры тела.
Именно поэтому по утрам эксперты рекомендуют принимать контрастный душ. Так, в конце купания необходимо включить холодную воду на 30 секунд, затем — горячую, и, в завершение процедуры, снова холодную. Утверждается, что таким образом расширяются капилляры и улучшается кровоток.
Специалисты подчеркивают, что регулярный контрастный душ повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунную систему, ускоряет жиросжигание, а также обладает антидепрессивным действием.
Здоровье,
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