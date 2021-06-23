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3 способа облегчить состояние при солнечном ожоге

WMJ.ru
8 часов назад
Забыв о защите от солнца, легко обгореть, и вот уже простые вещи вроде душа или сна становятся испытанием.
3 способа облегчить состояние при солнечном ожоге
Фото: WMJ.RUWMJ.RU
Дерматолог Раджани Катта подсказала 3 действенных метода борьбы с ожогами, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Focus.
Во-первых, нормальному сну в таком случае поспособствуют мягкие пижама и постельное белье. Во-вторых, нужно снизить температуру в помещении для устранения раздражающих факторов — тогда вы перестанете потеть.
В-третьих, врач рекомендует прикладывать холодные компрессы, а после обрабатывать кожу увлажняющим кремом.
Смочите мочалку в холодной воде и приложите ее к коже на 10-15 минут. Снимите ткань и нанесите увлажняющий крем, пока кожа еще влажная. Это поддерживает ее защиту,
— говорит дерматолог.
Здоровье,РИА Новости,
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