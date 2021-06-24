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Что делать, чтобы спастись от жары: пять советов от жителей жарких стран

Екатерина Ёлкина
8 часов назад
Погода бьет один температурный рекорд за другим. Но как бы мы не любили лето, жару организм рядового жителя средней полосы переносит с трудом. "Рамблер" собрал советы тех, кто живет в жарких странах и неплохо себя чувствует в самые знойные дни.
Что делать, чтобы спастись от жары
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Совет номер один - не пить ледяную воду. Казалось бы, а что же еще пить? Но жители жарких стран отдают предпочтение воде комнатной температуры. Холодная вода очень бысто минует желудок, всасывается в кишечнике и выводится из организма вместе с потом, вымывая соль, ответственную за поддрежание электролитного баланса.
Идеальный выбор - несладкий чай. Он утолит жажду и предотвратит обезвоживание. Например, можно заварить не слишком крепкий зеленый чай, добавить лимон, мяту, лед по вкусу и пить в течение дня. А вот сладкие напитки наоборот лишь усиливают жажду.
Еще один совет - не торопиться. Стоит поберечь свой организм и стараться не совершать резких движений. Передвигайтесь по теневой стороне улицы, но не бегите. Сердечно-сосудистая система скажет вам спасибо.
Один из простых, но рабочих способов улучшить свое состояние в жару - влажная косынка. На самом деле можно взять любой подходящий по размеру кусок ткани, намочить водой и повязать на шею. Как только высохнет - повторить.
Когда возвращаетесь домой с улицы, примите душ. Или хотя бы намочите стопы и щиколотки прохладной водой. Кстати, на них тоже можно делать влажные повязки. Облегчение наступит очень быстро.
Хорошая привычка южан - дневной сон. В самые жаркие часы стоит устроить себе сиесту, если, конечно, есть такая возможность.
Здоровье,
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