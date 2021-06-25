Врач развеяла популярные мифы о загаре

Российский врач развеяла популярные мифы о пребывании на солнце и дала рекомендации о лечении теплового удара. Слова терапевта Надежды Чернышовой приводит телеканал «Москва 24» в пятницу, 25 июня.

Эксперт заявила, что нанесение на пораженные участки кожи сметаны является небезопасным методом лечения. Поскольку этот продукт может «больше навредить, чем помочь», она посоветовала пользоваться специальными медицинскими препаратами. В то же время доктор подчеркнула, что солнцезащитный крем не убережет от солнечного удара, и его можно получить как с кремом, так и без него.

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Кроме того, Чернышова опровергла информацию о том, что тепловой удар или ожог невозможно получить при достаточно загорелой коже.

«Даже если загорелая кожа более устойчива к солнечному излучению, у каждого человека есть свой предел безопасного пребывания на солнце. Его можно определить опытным путем»,

— пояснила она и предостерегла от долгого пребывания на солнце в полуденные часы. Эксперт добавила, что тепловой удар можно получить даже в тени: все зависит от первоначального самочувствия человека и его одежды.

Терапевт также подчеркнула, что получить ожог можно и в водоеме: солнечные лучи отражаются от поверхности воды, и таким образом кожа загорает еще сильнее, чем на пляже.

«Находясь в воде, нужно защищать голову и лицо от солнечных лучей и использовать защитный крем, устойчивый к воде»,

— посоветовала она.

Заблуждением, по мнению специалистки, является и то, что после перегрева необходимо выпить много холодной воды. Такие действия, по словам врача, могут вызвать простуду или ангину. Вместо «очень холодной» она предложила отдать предпочтение воде комнатной температуры.

При тепловом ударе Чернышова также не рекомендует самостоятельно принимать жаропонижающее: специалистка призвала делать это только по предписанию врача.