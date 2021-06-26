Как йога помогает справиться со стрессом

Нина Коломийцева, сертифицированный специалист международной ассоциации йоги (Yoga alliance), — о том, как избавиться от тревожности и обрести гармонию

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В мегаполисах люди не могут избегать стресса постоянно. Это невозможно, потому что многие вещи не особо от нас зависят. Да, реакция на всякие раздражители зависит от нас, от того, насколько адекватно мы воспринимаем окружающий мир. Но мы люди и поэтому стресс для нас — нормальная реакция на неожиданности. Он не всегда негативный, бывает стресс, который мы воспринимаем как положительный опыт. Например, восторг или приятное удивление — тоже стресс.

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В йоге нет «просто упражнений», которые не приносят никакой пользы для вашего тела: физического и тонкого (энергетического). Каждая асана несет в себе массу пользы и выполняет сразу несколько функций.

Во-первых, в каждой без исключения асане, вы работаете над гармоничным и током энергии по всем каналам и ее аккумуляции в достаточном количестве в разных частях тела.

Во-вторых, происходит активная работа мышц — особенно при удержании статической нагрузки. Суть (правильного) выполнения асан в том, что вашему телу комфортно, но мышцы работают. Поэтому вы будете ощущать напряжение именно на удержании позы, а не в момент входа в асану.

В данной подборке я сделала акцент на асаны, которые помогают избавиться от такого последствия стресса как тревожность, а также способствуют сокращению количества стресса в вашей жизни. Благодаря им меняется восприятие мира, и ваша реакция на многие события меняется в сторону более спокойной и мягкой.

1. Анахатасана — поза щенка с вытяжением рук вперед и опусканием грудной клетки на коврик. Само название говорит о том, что эта асана активно помогает гармонизировать работу Анахата чакры — сердечного центра. А это приводит к тому, что мы начинаем воспринимать мир с открытым сердцем. Благодаря достаточному количеству энергии в Анахата чакре, мы становимся более эмпатичны и пробуждаем в себе сострадание. Это важно, чтобы уменьшить количество негативного стресса в жизни.

2. Шашанкасана — поза кролика. Эта асана позволяет ощутить себя в тотальной безопасности. Как будто благодаря принятию закрытого положения тела, мы защищаем себя от внешнего мира. Она также напоминает о том, что ваш safe space — в первую очередь — это вы сами. И вы у себя самое надежное плечо и опора.

3. Халасана — поза плуга. Я очень люблю перевернутые асаны, потому что они помогают повысить уровень уверенности в себе и своих силах и демонстрируют, что независимо от того, стоите вы на ногах или на голове — вы можете быть в безопасности. С точки зрения физиологии, эта асана вытягивает всю заднюю поверхность корпуса и благодаря этому положительно влияет на осанку. А чем красивее и ровнее осанка, тем увереннее чувствует себя человек.