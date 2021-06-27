«Спутник Лайт» отправили в клиники

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«Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V», который получил отдельную регистрацию 6 мая и стал самостоятельной вакциной. Источник, близкий к правительству, сообщил «Коммерсанту», что регистрировать лайт-вариант пришлось в том числе потому, что выпуск первого компонента «получился гораздо более массовым». Но насчет того, кому и зачем будет нужен именно «Спутник Лайт», единого мнения до сих пор нет.

По словам Михаила Мурашко, эта вакцина разрешена для использования только до 60 лет, в основном для тех, кто уже переболел ковидом, а также для ревакцинации привившихся «Спутником V». Министр подчеркнул, что необходимо ускорить темпы вакцинации, потому что в мегаполисах идет подъем заболеваемости.

«Спутник Лайт» — однокомпонентный, то есть потребуется всего один укол. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Противопоказания к применению «Спутника Лайт» ровно те же, как и к применению «Спутника V». Обострение болезней, аллергии, аутоиммунные заболевания, непереносимость компонентов, детский возраст, грудное вскармливание и ряд других моментов. Эффективность «Спутника Лайт» составляет почти 80% с 28-го дня после прививки.

Как работают «Спутник Лайт» и «Спутник V», разъясняет кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков:

Николай Крючков кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» «Первая доза в обычной схеме «Спутника V» нужна для того, чтобы познакомить иммунную систему с тем или иным антигеном, в данном случае с S-антигеном коронавируса. Далее иммунная система запоминает его, определенным образом перестраивается, вырабатывается специфический иммунитет. И далее, когда мы вводим вторую дозу, которая называется бустерной, или усиливающей, мы как бы усиливаем формирующийся иммунный ответ. Когда человек переболел или первый раз вакцинировался, то иммунная система уже запомнила, уже познакомилась с этим антигеном, и, скорее всего, исследования это точно покажут, но, с моей точки зрения, у значительного количества людей можно будет использовать одну дозу. В этом случае иммунная система будет усиливать иммунный ответ, который уже сформирован».

Но специалист посоветовал по возможности прививаться все же двухкомпонентным «Спутником V», так как у него лучше защита. О намерении сделать прививку «Спутником Лайт» в ближайшее время в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Я пока не сделал прививку, потому что у меня высокие антитела и Т-клеточный иммунитет. Но вы видите, что в России новые рекомендации, только на этой неделе пришли рекомендации врачей о том, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться. Исходя из того, что с прививкой логически будет легче жить и работать, в ближайшие недели планирую сделать укол однофазным «Спутником Лайт».

Власти Москвы ранее сообщали о намерениях прививать «Спутником Лайт» трудовых мигрантов. Планируется, что для иностранцев, купивших вакцинные туры, в столице также будет использоваться «Спутник Лайт». Для этой цели готовятся специальные вакцинные пункты.

Ранее Российский союз туриндустрии заявил, что число участников таких туров после их запуска может составить несколько десятков тысяч человек.