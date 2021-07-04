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Какие овощи опасны для людей с диабетом

Диана Товсепова
1 час назад
К скачку уровня сахара в крови могут привести даже овощи. Особенно опасно это для людей, страдающих от диабета. "Рмблер" разбирался, каких овощей стоит избегать при диабете.
Какие овощи опасны для людей с диабетом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эндокринологи объясняют, что уровень сахара значительно увеличивается из-за высокого гликемического индекса продуктов.
Так, значительно повышает уровень сахара томаты и картофель. Интересно, что более сладкий по вкусу батат имеет более низкий гликемический индекс.
Кроме того, не рекомендуются к употреблению бананы, дыня, переспелые груши и сливы, засахаренные фрукты, джемы, варенье, сиропы.
На уровень сахара влияет не только гликемический индекс, но и способ их приготовления. Теплые обработанные продукты содержат больше сахара, чем холодные и необработанные. Поэтому рекомендуется выбирать блюда из свежих овощей с минимальной термической обработкой и без добавок для стабилизации уровня сахара в крови.
При этом овощи могут и помогать при диабете. Так, исследования показали, что некоторые фрукты полезны для первичной профилактики многих хронических заболеваний, включая диабета второго типа. Потребление в неделю трех порций яблок, черники или винограда значительно снизило риск развития диабета второго типа.
Здоровье,
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