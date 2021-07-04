Какие овощи опасны для людей с диабетом

К скачку уровня сахара в крови могут привести даже овощи. Особенно опасно это для людей, страдающих от диабета. "Рмблер" разбирался, каких овощей стоит избегать при диабете.

Эндокринологи объясняют, что уровень сахара значительно увеличивается из-за высокого гликемического индекса продуктов.

Так, значительно повышает уровень сахара томаты и картофель. Интересно, что более сладкий по вкусу батат имеет более низкий гликемический индекс.

Кроме того, не рекомендуются к употреблению бананы, дыня, переспелые груши и сливы, засахаренные фрукты, джемы, варенье, сиропы.

На уровень сахара влияет не только гликемический индекс, но и способ их приготовления. Теплые обработанные продукты содержат больше сахара, чем холодные и необработанные. Поэтому рекомендуется выбирать блюда из свежих овощей с минимальной термической обработкой и без добавок для стабилизации уровня сахара в крови.