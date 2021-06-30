Секс в жару. Опасно или нет

Вместе с экспертом разбираемся, как влияет активная половая жизнь в жаркую погоду на самочувствие.

Для многих занятие любовью летом становится настоящим испытанием на выносливость и стойкость. Некоторые пары сходятся во мнении, что в условиях повышенной температуры воздуха частые постельные игры могут навредить организму, и поэтому избегают частого полового контакта. Врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев специально для "Омск Здесь" развеял самые популярные мифы о занятиях сексом в летнее время года.

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Секс на пляже опасен

- Конечно, можно сильно обгореть! (смеется) . Если говорить серьезно, то опасность секса на пляже весьма преувеличена. Наши предки занимались им и в горах, и в пустыне. Конечно, ужасаться этому не стоит, но здравый смысл нужно иметь. Если песок попадает на половые органы, то мы получаем такую хорошую наждачную бумагу. На самом песке этого делать не стоит. Также не очень разумно заниматься сексом на муравейнике (смеется) .

Секс в жару - нагрузка на сердце

- Это опасно, если вы находитесь в палате реанимации. Дело в том, что, если человеку жарко, ему просто не захочется заниматься сексом. Или это будет такой вялый секс, при котором, скорее всего, оба партнера уснут. Гораздо опаснее заниматься сексом под алкоголем. Тут нагрузка на сердце куда серьезнее, и такой секс может довести до инфаркта или инсульта. Но опять же, если у партнера состояние здоровья и так подорвано. Сказать, что 20-летний парень начал заниматься сексом в жаркую погоду, и это привело к инфаркту, конечно, из разряда фантастики. Кондиционер тоже не опасен именно при занятиях сексом.

Заниматься сексом в воде вредно