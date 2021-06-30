«35 лет боялась»: почему россиянки не ходят к врачам

Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин считает, что необходимо повышать культуру поведения людей в части заботы о собственном здоровье. По его мнению, системная профилактика куда важнее непосредственного лечения.

По словам Родина, почти 50% россиянок не соблюдают правило посещения гинеколога. Напомним, что к врачу необходимо ходить минимум раз в год. За шесть лет социологи опросили 800 женщин репродуктивного возраста и 100 врачей.

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Большинство врачей (92%) выразили мнение, что проходить осмотр необходимо не реже раза в год. Однако только 63% пациенток заявили, что следуют этой рекомендации. По данным социологов, пандемия коронавируса понизила этот процент.

Женщины отказываются ходить к гинекологам из-за страха, отсутствия осведомленности по медицинской тематике, банальной нехватки средств, недоверия к врачам и грубого обращения с пациентками. До сих пор многие женщины убеждены, что "если ничего не болит, то и болезни никакой нет".

"Меня ничего не тревожит, цикл регулярный, к гинекологу не хожу. Уверена, что ничем не болела и не болею. А те, кто ходит, постоянно лечатся", - комментируют тему на женском форуме.

На том же форуме девушки делятся историями, когда игнорирование врача обернулось не самыми приятными последствиями.

"Я тоже так не посещала врача, потому что ничего не беспокоило. Года три. А потом обнаружили несколько кист, удаляли полип и часть шейки матки из-за дисплазии. Ничего меня не беспокоило, зато теперь каждые полгода хожу как по часам", - пишет читательница.

Все дело в том, что репродуктивные органы спрятаны от наших глаз. Оценить их состояние по внешним признакам, а также внутренним ощущениям практически невозможно. У шейки матки и вовсе нет болевых рецепторов. Это позволяет женщине родить ребенка и не умереть от боли в процессе. Темная сторона эволюционной "победы" звучит печально. Если у женщины появится эрозия или рак, она ничего не почувствует пока болезнь не перейдет в опасную стадию.

Например, лейкоплакия и тяжелая дисплазия шейки матки (предраковое состояние) выявляется только при появлении кровянистых выделений, а рак яичников – лишь при развитии асцита (скопление жидкости в брюшной полости). К сожалению, женская онкология развивается очень быстро. В худшем случае человек сгорает за год.

"Ко мне недавно пришла пациентка первый раз за 35 лет. Все это время боялась идти, так ее направил другой врач, к которому она обратилась из-за болей в желудке. В итоге, обнаружили огромную миому. Пришлось удалять. А это москвички, понимаете, они в самом центре живут и к врачу не ходят. Нет у нас практики следить за своим здоровьем. Рак не болит, инфекции тоже не всегда видны. Даже простое хроническое воспаление влияет на весь организм в целом", - рассказала гинеколог в московской клинике.

Действительно, многие инфекционные заболевания протекают без явных признаков. Нет боли и зуда, не меняется характер естественных выделений, ничего не беспокоит, но болезнь активизировалась. Постоянное воспаление снижает иммунитет и влияет на общее самочувствие женщины.

"Вот вы думаете, что вы вялая, потому что погода плохая, а в туалет тяжело ходить из-за холодного пола. А когда вы в последний раз сдавали кровь? Витамин D, железно? Может быть, у вас цистит хронический. Как можно жить и ничего о себе не знать", - продолжает врач.