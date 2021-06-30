Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Почему в советских квартирах выращивали алоэ вера

Мира Маркина
42 минуты назад
Травянистый суккулент с мягкими листьями можно было найти в каждой советской квартире. Хозяйки использовали сок алоэ для поддержания здоровья и красоты. «Рамблер» рассказывает о самых популярных способах применения этого растения.
Почему в советских квартирах выращивали алоэ вера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Помогает заживлять ранки

Растение ускоряет регенерацию кожи и обладает противовоспалительными свойствами. Если дома закончились пластыри, алоэ резали на квадратики и прикладывали к небольшим ссадинам, мозолям и царапинам. Также алоэ вера эффективно в борьбе с болезненностью десен и стоматитом.

Полезно для желудочно-кишечного тракта

Алоэ обладает мочегонным и слабительным эффектом, что полезно при возникновении запоров. Сильно разбавленный сок алоэ применяют для профилактики заболеваний желудка и для утоления жажды.

Увлажняет и питает кожу

Вечером хозяйки резали алоэ на дольки и убирали в холодильник, а утром делали массаж лица. Холодная поверхность сужает поры и визуально подтягивает овал лица. Алоэ вера было незаменимо летом как средство после загара: влажная текстура отлично успокаивает раздраженную кожу.
Наконец, растение подходит в качестве лосьона после бритья или средства для увлажнения кутикулы для тех, у кого аллергия на косметические средства.

Ухаживает за волосами

Для приготовления питательной маски надо достать из листьев мякоть, размять в пюре и нанести на чистые влажные волосы, через 10 минут смыть. Кроме того, алоэ отлично подходит для укладки непослушных волос. Надо только разогреть небольшое количество сока в ладонях и похлопывающими движениями нанести на локоны.
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители