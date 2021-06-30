Почему в советских квартирах выращивали алоэ вера

Травянистый суккулент с мягкими листьями можно было найти в каждой советской квартире. Хозяйки использовали сок алоэ для поддержания здоровья и красоты. «Рамблер» рассказывает о самых популярных способах применения этого растения.
Помогает заживлять ранки
Растение ускоряет регенерацию кожи и обладает противовоспалительными свойствами. Если дома закончились пластыри, алоэ резали на квадратики и прикладывали к небольшим ссадинам, мозолям и царапинам. Также алоэ вера эффективно в борьбе с болезненностью десен и стоматитом.
Полезно для желудочно-кишечного тракта
Алоэ обладает мочегонным и слабительным эффектом, что полезно при возникновении запоров. Сильно разбавленный сок алоэ применяют для профилактики заболеваний желудка и для утоления жажды.
Увлажняет и питает кожу
Вечером хозяйки резали алоэ на дольки и убирали в холодильник, а утром делали массаж лица. Холодная поверхность сужает поры и визуально подтягивает овал лица. Алоэ вера было незаменимо летом как средство после загара: влажная текстура отлично успокаивает раздраженную кожу.
Наконец, растение подходит в качестве лосьона после бритья или средства для увлажнения кутикулы для тех, у кого аллергия на косметические средства.
Ухаживает за волосами
Для приготовления питательной маски надо достать из листьев мякоть, размять в пюре и нанести на чистые влажные волосы, через 10 минут смыть. Кроме того, алоэ отлично подходит для укладки непослушных волос. Надо только разогреть небольшое количество сока в ладонях и похлопывающими движениями нанести на локоны.