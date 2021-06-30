Почему в советских квартирах выращивали алоэ вера

Травянистый суккулент с мягкими листьями можно было найти в каждой советской квартире. Хозяйки использовали сок алоэ для поддержания здоровья и красоты. «Рамблер» рассказывает о самых популярных способах применения этого растения.

Помогает заживлять ранки

Растение ускоряет регенерацию кожи и обладает противовоспалительными свойствами. Если дома закончились пластыри, алоэ резали на квадратики и прикладывали к небольшим ссадинам, мозолям и царапинам. Также алоэ вера эффективно в борьбе с болезненностью десен и стоматитом.

Полезно для желудочно-кишечного тракта

Алоэ обладает мочегонным и слабительным эффектом, что полезно при возникновении запоров. Сильно разбавленный сок алоэ применяют для профилактики заболеваний желудка и для утоления жажды.

Увлажняет и питает кожу

Вечером хозяйки резали алоэ на дольки и убирали в холодильник, а утром делали массаж лица. Холодная поверхность сужает поры и визуально подтягивает овал лица. Алоэ вера было незаменимо летом как средство после загара: влажная текстура отлично успокаивает раздраженную кожу.

Наконец, растение подходит в качестве лосьона после бритья или средства для увлажнения кутикулы для тех, у кого аллергия на косметические средства.

Ухаживает за волосами