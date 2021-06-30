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Привитый «Спутником V» Назарбаев приехал к Путину в Москву

BFM.RUиещё 1
55 минут назад
В Москве состоялась встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Экс-президент Казахстана находится в России с рабочим визитом, сообщает сайт Кремля.
Привитый «Спутником V» Назарбаев приехал к Путину в Москву
Фото: BFM.RUBFM.RU
Назарбаев поблагодарил Путина за поддержку Казахстана во время пандемии. А также поблагодарил российских врачей за свое спасение.
«Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», — рассказал первый президент Казахстана.
Коронавирус у него был подтвержден год назад. А в июне этого года Назарбаев привился «Спутником V».
Путин на встрече отметил высокую динамику российско-казахстанских отношений.
Здоровье,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,
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