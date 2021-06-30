Привитый «Спутником V» Назарбаев приехал к Путину в Москву

Назарбаев поблагодарил Путина за поддержку Казахстана во время пандемии. А также поблагодарил российских врачей за свое спасение.
«Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», — рассказал первый президент Казахстана.
Коронавирус у него был подтвержден год назад. А в июне этого года Назарбаев привился «Спутником V».
Путин на встрече отметил высокую динамику российско-казахстанских отношений.