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Учёные назвали все ранние симптомы COVID-19

Ferra.ruиещё 12
5 часов назад
Учёные назвали все ранние симптомы COVID-19
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Практически сразу после начала пандемии COVID-19, врачи наперебой начали давать те или иные советы, касающиеся того, какие симптомы можно считать первыми при заражении инфекцией.
Сейчас же учёные из Университетского колледжа Лондона, совместно с Университетами Оксфорда и Ливерпуля, решили провести более качественный анализ. На его основе они составили расширенный список симптомов ранней стадии COVID-19.
The BMJ пишет, что с его помощью специалисты намерены увеличить количество выявляемых случаев примерно на треть. Это, в свою очередь, должно сильно помочь в более быстрой победе пандемии.
Оказалось, что самая «полезная» комбинация симптомов — усталость, потеря вкуса, запаха, кашель, диарея, головная боль и боль в горле. Она позволяет точно выявить около 96% случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье,
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