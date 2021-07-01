Учёные назвали все ранние симптомы COVID-19

Практически сразу после начала пандемии COVID-19, врачи наперебой начали давать те или иные советы, касающиеся того, какие симптомы можно считать первыми при заражении инфекцией.

Сейчас же учёные из Университетского колледжа Лондона, совместно с Университетами Оксфорда и Ливерпуля, решили провести более качественный анализ. На его основе они составили расширенный список симптомов ранней стадии COVID-19.

The BMJ пишет , что с его помощью специалисты намерены увеличить количество выявляемых случаев примерно на треть. Это, в свою очередь, должно сильно помочь в более быстрой победе пандемии.