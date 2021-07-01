Как избавиться от толстого живота

Диетолог Триста Бест (Trista K. Best) рекомендует не есть, когда стемнеет. По ее словам, если питаться только днем, времени на еду останется меньше. Кроме того, пища, которой люди перекусывают по ночам, редко бывает полезной. «Вещи, которые обычно едят, когда стемнеет и хочется перекусить, богаты калориями и зачастую содержат много сахара или очищенных углеводов, которые ведут к отложению жира именно в животе».