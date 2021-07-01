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Диетологи дали советы желающим избавиться от толстого живота

Lenta.ruиещё 1
11 часов назад
Американские диетологи перечислили привычки, из-за которых толстеет живот. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
Как избавиться от толстого живота
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Диетолог Триста Бест (Trista K. Best) рекомендует не есть, когда стемнеет. По ее словам, если питаться только днем, времени на еду останется меньше. Кроме того, пища, которой люди перекусывают по ночам, редко бывает полезной. «Вещи, которые обычно едят, когда стемнеет и хочется перекусить, богаты калориями и зачастую содержат много сахара или очищенных углеводов, которые ведут к отложению жира именно в животе».
Диетолог Алисия Гэлвин (Alicia Galvin) считает, что желающим избавиться от толстого живота лучше избегать блюд, богатых углеводами.
«Вместо блюд с хлебом, макаронами, переработанными зерновыми культурами или сладких напитков следует выбирать пищу с более высоким содержанием здоровых жиров, такую как авокадо, жирную рыбу, орехи, семена, оливки, оливковое масло и яйца»,
— говорит она.
Диетолог Николь Стефанов (Nicole Stefanow) советует отказаться от обычных гамбургеров из мяса в пользу гамбургеров из черных бобов, являющихся, по ее словам, отличным источником растительного белка. «Исследования показывают, что бобы и другие бобовые помогают предотвратить отложение жира в районе живота», — утверждает она.
Другие специалисты посоветовали не злоупотреблять молочными продуктами, алкоголем и сухофруктами, а также не забывать читать этикетки, описывающие состав продукта.
Здоровье,
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