Диетологи: как избавиться от толстого живота

Американские диетологи перечислили привычки, из-за которых толстеет живот. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Диетолог Триста Бест рекомендует не есть, когда стемнеет, так как, если питаться только днем, времени на еду останется меньше:

"Вещи, которые обычно едят, когда стемнеет и хочется перекусить, богаты калориями и зачастую содержат много сахара или очищенных углеводов, которые ведут к отложению жира именно в животе".

А диетолог Алисия Гэлвин считает, что нужно избегать блюд, богатых углеводами:

"Вместо блюд с хлебом, макаронами, переработанными зерновыми культурами или сладких напитков следует выбирать пищу с более высоким содержанием здоровых жиров, такую как авокадо, жирную рыбу, орехи, семена, оливки, оливковое масло и яйца".

Диетолог Николь Стефанов рекомендует отказаться от обычных гамбургеров из мяса в пользу гамбургеров из черных бобов, являющихся отличным источником растительного белка.