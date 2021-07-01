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Диетологи: как избавиться от толстого живота

Мария Грибова
11 часов назад
Американские диетологи перечислили привычки, из-за которых толстеет живот. Об этом пишет издание Eat This, Not That!
Диетологи: как избавиться от толстого живота
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Диетолог Триста Бест рекомендует не есть, когда стемнеет, так как, если питаться только днем, времени на еду останется меньше:
"Вещи, которые обычно едят, когда стемнеет и хочется перекусить, богаты калориями и зачастую содержат много сахара или очищенных углеводов, которые ведут к отложению жира именно в животе".
А диетолог Алисия Гэлвин считает, что нужно избегать блюд, богатых углеводами:
"Вместо блюд с хлебом, макаронами, переработанными зерновыми культурами или сладких напитков следует выбирать пищу с более высоким содержанием здоровых жиров, такую как авокадо, жирную рыбу, орехи, семена, оливки, оливковое масло и яйца".
Диетолог Николь Стефанов рекомендует отказаться от обычных гамбургеров из мяса в пользу гамбургеров из черных бобов, являющихся отличным источником растительного белка.
Другие же диетологи советуют не злоупотреблять молочными продуктами, алкоголем и сухофруктами и читать состав продукта.
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