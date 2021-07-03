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В России зафиксирована максимальная смертность от коронавируса за сутки

Lenta.ruиещё 3
4 часа назад
В России зафиксирована максимальная с начала пандемии смертность от коронавируса за сутки. Об этом 3 июля сообщает ТАСС.
В России зафиксирована максимальная смертность от коронавируса за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Число летальных исходов из-за коронавируса в России составило 697, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В частности, 110 пациентов скончались в Санкт-Петербурге, 26 — в Нижегородской области, 24 — в Иркутской области, по 21 — в Краснодарском крае и Московской области.
Всего из-за инфекции в России умерли 137 262 человека. Условная летальность составляет 2,46 процента.
За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось более, чем на 24 тысячи человек. Общее количество инфицированных с начало пандемии достигло 5 585 799.
Больше всего новых заразившихся — 7446 — выявлено в Москве. Далее идут Московская область (2596 инфицированных) и Санкт-Петербург (1733).
Здоровье,ИТАР-ТАСС,
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