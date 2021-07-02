Какие продукты помогают пережить месячные

В дни менструации у многих меняются пищевые привычки. Кто-то начинает есть больше сладкого и соленого, кого-то воротит от самой простой пищи. «Рамблер» рассказывает, какие продукты советуют вводить в рацион.

Во время месячных падает уровень гемоглобина. Затем он восстанавливается, однако в краткосрочной перспективе этот скачок влияет самочувствие. Появляются слабость, головокружение, сонливость, раздражительность и плаксивость.

железо. Если микроэлемент поступает в недостаточном количестве, постепенно может развиться анемия. Железо содержится в таких продуктах, как: гречка

шпинат

красное мясо

бобовые

тыквенные семечки

брокколи

бананы

шоколад (неспроста к нему такая тяга) Врачи советуют вводить в рацион больше продуктов, содержащих важный компонент гемоглобина. Если микроэлемент поступает в недостаточном количестве, постепенно может развиться анемия. Железо содержится в таких продуктах, как:

кальция — этот минерал помогает справиться с болями. Кальций содержится в: твороге

сыре

бананах

йогурте

жирной рыбе

растительном масле Важно потреблять достаточно— этот минерал помогает справиться с болями. Кальций содержится в:

Кальций и железо конкурируют за усвоение в организме, поэтому лучше принимать продукты отдельно.

Вода. Во время месячных организм реагирует на потерю жидкости и задерживает ее. Возникают отеки, тупая боль внизу живота. Необходимо «прогнать» воду по телу, увеличив ее потребление (но не надо пить через силу).

Что сократить

В месячные организм уязвим и нуждается в заботе, а не запретах. При плохом самочувствии не стоит отказываться от любимой картошки фри, потому что врачи советуют убрать из рациона жирное.