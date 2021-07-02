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Какие продукты помогают пережить месячные

Мира Маркина
5 часов назад
В дни менструации у многих меняются пищевые привычки. Кто-то начинает есть больше сладкого и соленого, кого-то воротит от самой простой пищи. «Рамблер» рассказывает, какие продукты советуют вводить в рацион.
Какие продукты помогают пережить месячные
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Во время месячных падает уровень гемоглобина. Затем он восстанавливается, однако в краткосрочной перспективе этот скачок влияет самочувствие. Появляются слабость, головокружение, сонливость, раздражительность и плаксивость.
Врачи советуют вводить в рацион больше продуктов, содержащих важный компонент гемоглобина железо. Если микроэлемент поступает в недостаточном количестве, постепенно может развиться анемия. Железо содержится в таких продуктах, как:
  • гречка
  • шпинат
  • красное мясо
  • бобовые
  • тыквенные семечки
  • брокколи
  • бананы
  • шоколад (неспроста к нему такая тяга)
Важно потреблять достаточно кальция — этот минерал помогает справиться с болями. Кальций содержится в:
  • твороге
  • сыре
  • бананах
  • йогурте
  • жирной рыбе
  • растительном масле
Кальций и железо конкурируют за усвоение в организме, поэтому лучше принимать продукты отдельно.
Вода. Во время месячных организм реагирует на потерю жидкости и задерживает ее. Возникают отеки, тупая боль внизу живота. Необходимо «прогнать» воду по телу, увеличив ее потребление (но не надо пить через силу).

Что сократить

В месячные организм уязвим и нуждается в заботе, а не запретах. При плохом самочувствии не стоит отказываться от любимой картошки фри, потому что врачи советуют убрать из рациона жирное.
Ограничения зависят от индивидуальных особенностей. Например, при сильной реакции на кофеин лучше сократить потребление чая и кофе, дабы не перевозбудить нервную систему. Главное — питаться сытно или, если подташнивает, хотя бы регулярно, дабы не допустить истощения.
Здоровье,
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