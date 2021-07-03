Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Чем опасно холотропное дыхание

Екатерина Ёлкина
1 час назад
Холотропное дыхание — очередное заблуждение или работающая техника? "Рамблер" постарался докопаться до истины.
Чем опасно холотропное дыхание
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Если коротко, то холотропное дыхание — это техника глубого быстрого дыхания, цель которой заключается в достижении измененного состояния сознания. Практикующие эту технику полагают, что такии образом они смогут решить свои психологические проблемы и серьезно улучшить физическое состояние.
Обычно холотропное дыхание практикуют в небольших группах, участники разбиваются на пары, в которой один дышит, а другой контролирует процесс. Инструктор при этом говорит, как дышать — с какой скоростью и с каким ритмом. Такие занятия проводятся под музыку и могут продолжаться несколько часов.
Практикующие отмечают, что такое дыхание позволяет им достичь определенного состояния сознания, в котором они, например, могут вспомнить давно забытые переживания из детства, чтобы лучше понять себя в настоящем.
Исследований на эту тему проводилось не так много — всего пять, но ни одно из них не подтвердило эффективность методики для решения психологических и тем более физических проблем.
Более того, показана эта техника далеко не всем, поскольку вызывает головокружение, потерю сознания, а в некоторых случаях судороги. Это связано с тем, что кровь насыщается углекислым газом, поэтому прежде чем практиковать, нужно проконсультироваться с врачом. И даже если врач не запрещает такой способ дыхания, отказываться от традиционных методов лечения нельзя.
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители