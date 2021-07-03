Чем опасно холотропное дыхание

Холотропное дыхание — очередное заблуждение или работающая техника? "Рамблер" постарался докопаться до истины.

Если коротко, то холотропное дыхание — это техника глубого быстрого дыхания, цель которой заключается в достижении измененного состояния сознания. Практикующие эту технику полагают, что такии образом они смогут решить свои психологические проблемы и серьезно улучшить физическое состояние.

Обычно холотропное дыхание практикуют в небольших группах, участники разбиваются на пары, в которой один дышит, а другой контролирует процесс. Инструктор при этом говорит, как дышать — с какой скоростью и с каким ритмом. Такие занятия проводятся под музыку и могут продолжаться несколько часов.

Практикующие отмечают, что такое дыхание позволяет им достичь определенного состояния сознания, в котором они, например, могут вспомнить давно забытые переживания из детства, чтобы лучше понять себя в настоящем.

Исследований на эту тему проводилось не так много — всего пять, но ни одно из них не подтвердило эффективность методики для решения психологических и тем более физических проблем.