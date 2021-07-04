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Врач предупредил о серьёзной опасности самолечения коронавируса

News.ruиещё 1
3 часа назад
Россиян предупредили о смертельной опасности самолечения от COVID-19
Фото: News.ruNews.ru
Доктор медицинских наук, пожелавший остаться неизвестным, предупредил о серьёзной опасности самолечения коронавируса. По словам врача, бесконтрольный приём препаратов делает вирус только сильнее, сообщает URA.RU.
Дозы, чётко не рассчитанные индивидуально и хорошо не контролируемые по эффективности, приводят к ускорению мутаций вируса и повышению его опасности. В том числе — к снижению эффективности прививок, — приводит издание слова доктора.
Речь идёт, в частности, о бесконтрольном приёме препарата «Фавипиравир», используемого при лечении коронавируса. Его бесконтрольный приём может ускорить процессы мутации вируса. Он воздействует на РНК COVID-19, но бессистемные дозы делают вирус только сильнее, так как он адаптируется к препарату. Это, в свою очередь, может привести к возникновению и развитию новых штаммов коронавируса.
Как сообщалось ранее, для российский врачей проблема постковидного синдрома выходит на первое место. Характерный комплекс симптомов испытывают около четверти пациентов, перенёсших COVID-19.
Здоровье,РИА Ura.ru,
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