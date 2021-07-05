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Ученые нашли редкие «гены стройности»

Мир24
6 часов назад
Некоторые люди с трудом сбрасывают пару килограммов, а для других худоба естественна. Теперь ученые знают по крайней мере одну причину такому явлению. Исследователи выявили редкие варианты генов, которые защищают своих носителей от лишнего веса, сообщается в журнале Science.
Ученые нашли редкие «гены стройности»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Генетики обычно ищут мутации, которые вызывают болезни, но люди также могут быть обладателями генов, которые отвечают за хорошее здоровье. Генетика в немалой степени отвечает за развитие ожирение у людей, отмечают исследователи. Ранее были выявлены гены, которые делают человека более склонным к избыточному весу.
В новом исследовании ученые секвенировали геномы более 640 тысяч человек, изучили мутации, связанные с низким или высоким индексом массы тела (ИМТ). Пять подобных генов кодируют трансмембранные белки – рецепторы, связанные с G-белком. Ученые установили, что все пять генов экспрессируются в гипоталамусе, который отвечает в том числе за чувство голода и обмен веществ.
Один из генов GPR75 оказывает наибольшее влияние на ИМТ. В доказательство ученые создали генетически модифицированных мышей, лишенных рабочей копии этого гена. На диете с высоким содержанием жиров грызуны набирали на 44% меньше веса. Так и люди, у которых этот ген «отключен», весят в среднем на 5,3 килограмма меньше.
Отмечается, что только один человек из трех тысяч несет в себе варианты GPR75, которые инактивируют этот ген. Однако ученые надеются найти препараты, которые будут способны отключать этот ген, чтобы предложить новые возможности лечения ожирения.
Здоровье,
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