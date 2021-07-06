Диетолог рассказала, как похудеть без диет и спорта

Диетолог добавила, что в рацион стоит включить клетчатку. Она нормализует уровень холестерина и сахара, а также способствует правильному пищеварению и избавляет от чувства голода.

Разумовская также отметила важность белка при похудении. Его должно быть от 1,2 до 1,5 граммов на килограмм веса. Белок содержится в молочных продуктах, мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, орехах, бобовых и в сое.