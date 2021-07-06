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Диетолог рассказала, как похудеть без диет и спорта

Елизавета Назарова
4 часа назад
Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, как сбросить лишний вес, если вы не можете сидеть на диете и заниматься спортом. Об этом сообщает РИА Новости.
Диетолог рассказала, как похудеть без диет и спорта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Чтобы похудеть, нужно высыпаться. Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота"
Диетолог добавила, что в рацион стоит включить клетчатку. Она нормализует уровень холестерина и сахара, а также способствует правильному пищеварению и избавляет от чувства голода.
"В день нужно съедать 20-40 граммов клетчатки. Включайте в свой рацион каши, бобовые, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи и овощи"
Разумовская также отметила важность белка при похудении. Его должно быть от 1,2 до 1,5 граммов на килограмм веса. Белок содержится в молочных продуктах, мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, орехах, бобовых и в сое.
"Переваривание белка – долгий процесс: вы будете дольше чувствовать себя сытым. На усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на углеводы"
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие овощи опасны для людей с диабетом.
Здоровье,
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