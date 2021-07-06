Диетолог рассказала, как похудеть без диет и спорта

"Чтобы похудеть, нужно высыпаться. Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота"
"В день нужно съедать 20-40 граммов клетчатки. Включайте в свой рацион каши, бобовые, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи и овощи"
"Переваривание белка – долгий процесс: вы будете дольше чувствовать себя сытым. На усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на углеводы"