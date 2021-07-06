Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Увеличенная вульва и 7 других «женских» проблем велосипедисток

WMJ.ru
5 часов назад
Езда на велосипеде для многих — любимый способ поддерживать спортивную форму и хорошее настроение.
«Женские» проблемы велосипедисток
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
Однако этот вид спорта может привести к гинекологическим проблемам. Как рассказала в беседе с Metro лондонский гинеколог Прадния Писал, все велосипедисты, и женщины, и мужчины, регулярно чувствуют дискомфорт в зоне паха после езды.
У велосипедисток можно насчитать восемь связанных с ездой проблем: натирание, мозоли, потеря чувствительности, увеличение вульвы, раздражение вагины, инфицирование (молочница и бактериальный вагиноз), инфекции кожи и инфекции мочеиспускательного канала.
У некоторых женщин половые губы уже асимметричны или увеличены, так что это может быть проблемой, особенно на фоне обостряющихся проблем с кожей,
— объясняет гинеколог. Эти болезни связаны с давлением, которое неизбежно при долгой езде. Врачи посчитали, что во время езды на велосипеде вульва берет на себя до 40% массы тела женщины. Способы с этим справиться тоже есть: специальные шорты, удобное седло и выбор позиций, в которых давление на чувствительные органы минимально.
Если боли и раздражение в интимных частях становятся очевидными, необходимо обратиться за помощью к гинекологу.
Кстати, WMJ.ru запустил новый проект «Люди» — с авторскими колонками и текстовыми мини-сериалами.
Здоровье,McDonald's,WMJ.RU,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители