«Женские» проблемы велосипедисток

Езда на велосипеде для многих — любимый способ поддерживать спортивную форму и хорошее настроение.

Однако этот вид спорта может привести к гинекологическим проблемам. Как рассказала в беседе с Metro лондонский гинеколог Прадния Писал, все велосипедисты, и женщины, и мужчины, регулярно чувствуют дискомфорт в зоне паха после езды.

У велосипедисток можно насчитать восемь связанных с ездой проблем: натирание, мозоли, потеря чувствительности, увеличение вульвы, раздражение вагины, инфицирование (молочница и бактериальный вагиноз), инфекции кожи и инфекции мочеиспускательного канала.

У некоторых женщин половые губы уже асимметричны или увеличены, так что это может быть проблемой, особенно на фоне обостряющихся проблем с кожей,

— объясняет гинеколог. Эти болезни связаны с давлением, которое неизбежно при долгой езде. Врачи посчитали, что во время езды на велосипеде вульва берет на себя до 40% массы тела женщины. Способы с этим справиться тоже есть: специальные шорты, удобное седло и выбор позиций, в которых давление на чувствительные органы минимально.

Если боли и раздражение в интимных частях становятся очевидными, необходимо обратиться за помощью к гинекологу.